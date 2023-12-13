Taşıt Takas sistemine artık e-Devlet'ten de ulaşılabilecek

Taşıt alım ve satımında tarafları koruma altına alan "Taşıt Takas" sistemine e-Devlet üzerinden erişim sağlanabilecek.

Takasbank, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği ortak çalışmasıyla uygulamaya alınan "Taşıt Takas" uygulamasının e-Devlet entegrasyonunun tamamlanması dolayısıyla Borsa İstanbul'da toplantı düzenlendi.

Takasbank tarafından 3 Şubat 2020'de vatandaşların hizmetine sunulan Taşıt Takas, araç mülkiyetinin ve satış bedelinin eş zamanlı el değiştirmesi esnasında ortaya çıkabilecek risklerin önlenmesi amacıyla hayata geçirilmişti.

Bugüne kadar internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden araç alış ve satış işlemlerine olanak sağlayan Taşıt Takas, e-Devlet kapısının da eklenmesiyle birlikte hizmet sunduğu kanal sayısına bir yenisini daha ekledi. Vatandaşların güvenli ve hızlı işlem gerçekleştirmeleri, zamandan kazanım sağlamaları gibi pek çok avantajı beraberinde getiren entegrasyon, sistemin güçlü altyapısının daha da ivmelendirilmesine zemin hazırladı.

"Çok daha geniş kitlelere güvenilir bir erişim kapısı aralandı"

Takasbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Avşar Sungurlu, toplantıda yaptığı açıklamada, internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden erişime açık olan Taşıt Takas hizmetinin e-Devlet entegrasyon süreci için görüşmelerin şubat ayında başladığını anımsatarak, sistemin artık e-Devlet kapısı üzerinden de kullanılabilir hale geldiğini, böylece çok daha geniş kitlelere güvenilir bir erişim kapısı aralandığını söyledi.

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Taşıt Takas hizmetinin e-Devlet entegrasyonu müjdesini paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Sungurlu, "Uygulamayı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Türksat ile e-Devlet bünyesinden ulaşılabilir hale getirerek, 1000 kurum üzerinden verilen 7 bin 416 hizmete bir yenisini daha eklemiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu uzun ve meşakkatli süreç boyunca emeği geçen başta Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türksat A, Türkiye Noterler Birliği ve Takasbank çalışanlarına verdikleri değerli destekler için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

"Yeni projeler üzerinde çalışılıyor"

Avşar Sungurlu, sistemin kullanım kolaylığı sağlaması amacıyla Taşıt Takas web sitesi, mobil uygulama ve e-Devlet olmak üzere 3 farklı kanal üzerinden bütünleşik bir yapıda çalıştığını kaydederek, alıcı ve satıcının dilediği alternatif üzerinden işlem başlatabileceğini, işlemin istenilen kanaldan takip edilebileceğini anlattı.

Taşıt Takas uygulamasının hayata geçtiği 2020 yılından bugüne 6 bin 604 adet işlemde toplam 2 milyar 554 milyon liralık alım-satım işlemine olanak tanıdığını dile getiren Sungurlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takasbank olarak çeyrek asırdan uzun süredir hizmet sunduğumuz her uygulamamızla ve İstanbul Finans Merkezi Vizyonu ile hem ülkemiz ekonomisine katma değer sağlamak hem de kamu yararına verdiğimiz hizmetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak adına çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Ülkemizin finansal ekosisteminin en önemli bileşenlerinden biri olmanın farkındalığıyla sermaye ve para piyasaları arasında güvenli bir köprü olmaya, sahip olduğumuz teknolojik alt yapı, AR-GE tecrübesi ve sektörel birikimimiz ile sermaye piyasalarına değer katmaya devam edeceğiz."

"2023 projelerle geçen dolu bir yıl oldu"

Takasbank Genel Müdürü Sungurlu, tören sonrasında AA muhabirine 2023 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Borsa İstanbul'da gerçekleşen işlemlerin gün sonunda takaslarını yaptıklarını kaydeden Sungurlu, "Alıcıya menkul kıymetini, satıcıya ise parasını veriyoruz. Bu işlerin güvenli bir şekilde ve bir teminatlandırma risk yönetimi sistemimiz olduğu için aracı kurumlarından, bankalardan aldığımız teminatlarla sistemin bir aksaklığa izin vermeden çalışmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

Sungurlu, borsada artan yatırımcı sayısı ve işlem hacimleri nedeniyle finansal altyapının sürekli güncellendiğini ve yeni teknolojilerle donatılmak zorunda olduğunu kaydederek, geçen yıl borsa alt yapısının yeni versiyonu olan 3.0 modeline geçtiklerini hatırlattı.

Muhasebat Genel Müdürlüğü ile beraber muhasebat entegrasyonu sürecini yürüttüklerine dikkati çeken Sungurlu, "Bütün kamu ihalelerindeki sistem artık elektronik ortama taşınmış durumda. Bu sistemi Takasbank işletiyor. Ayrıca bireysel emeklilik sistemi de Takasbank aracılığıyla işletiliyor. Yatırımcıların bireysel emeklilik fonlarını teminat göstererek kredi almalarına imkan veren başka bir sistem geliştirdik. 2023 buna benzer projelerle geçen dolu bir yıl oldu." açıklamasında bulundu.

"Dijital altın alım satım ve transfer sistemini darphane ortaklığında hayata geçireceğiz"

Avşar Sungurlu, bütün dünyada blok zincirle ilgili teknolojik gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, Takasbank'ın da yıllardır bir blok zincir altyapı çalışmasının bulunduğunu ve söz konusu çalışmalar neticesinde "BiGA" isminde altın transfer sistemi platformunu geliştirdiklerini söyledi.

Gelecek yıl Darphane ile ortak bir proje hayata geçireceklerini duyuran Sungurlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dijital blok zincir altyapısına dayalı dijital altın alım-satım ve transfer sistemini Darphane ortaklığında hayata geçireceğiz. Ayrıca kamu temini üçüncü faz çalışmaları da var. Burada da kefalet senetlerini yani o sistemi giderek büyütüp kamu tarafındaki bütün teminat yönetiminin bütün varlıklarını dahil etmeyi planlıyoruz. Takasbank olarak altyapılarımızı kamu yararına nasıl kullanabiliriz neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Zaten taşıt takası da bu düşüncenin önemli ürünlerinden birisi."

Dakikalar içinde transfer gerçekleşiyor

Verilen bilgiye göre, Takasbank tarafından geliştirilen, taşıt alım ve satımında tarafları korumaya alan "Taşıt Takas" sistemi ile taşıt mülkiyet hakkının ve alım satım bedelinin karşılığı olan nakit, aynı anda el değiştiriyor. Satıcı ve alıcı karşılıklı olarak bir aracın satış işlemi için uzlaşma sağladığında, satıcı Taşıt Takas Sistemi'nde süreci başlatıyor.

Satıcı, ilgili tüm satış bilgilerini girerek güvenli bir dijital kayıt oluşturduktan sonra sistem, noter tarafından onaylı ve kişiye özel bir "Referans Numarası" veriyor ve bu numara hem alıcıya hem de satıcıya gönderiliyor. Alıcı, Taşıt Takas sistemine erişmek ve satın alma işlemini onaylamak için bu "Referans Numarasını" kullanıyor.

Takasbank, taraflarca girilen banka hesap numaralarının lisans sahiplerine ait olup olmadığını kontrol ediyor ve bu kontrol sayesinde bütün işlemin güvenli hale gelmesi sağlanıyor. Alıcı, satış bedelini sadece kayıt esnasında sisteme girdiği kendi adına kayıtlı bir banka hesabından Takasbank'a ait IBAN'a EFT açıklamasına referans numarasını yazarak gönderebiliyor. Aksi takdirde, gönderilen tutar Takasbank tarafından otomatik olarak iade ediliyor. Takasbank nezdindeki hesaba gelen satış bedeli noterde işleme başlandığı anda bloke ediliyor.

Alıcı ve satıcı bilgilendiriliyor

Noterde işlem gerçekleştirilmeden önce www.tasittakas.com.tr , www.turkiye.gov.tr adreslerinden ve mobil uygulamalar üzerinden "Devam Eden İşlemlerim" butonu ile satış bedelinin blokeye alındığından emin olunması ve noterde devir işlemlerinin bu sorgulama sonrası gerçekleştirmesinin önem arz ettiğine dair taraflara kısa mesaj (SMS) ve e-posta ile bilgi veriliyor.

Noterde tescil işlemi gerçekleşmediği sürece taraflar işlemi iptal edebiliyor. Satış bedeli, noter tarafından tescil işlemi tamamlandıktan sonra dakikalar içinde satıcının hesabına otomatik olarak aktarılıyor. Böylece paranın sahte çıkması, çalınması veya satıcının "parayı aldıktan sonra" satıştan vazgeçmesi gibi sorunlar ortadan kalkıyor.

Uygulamada devir işlemi vekil tarafından yapılsa dahi satış bedeli sadece satıcı adına olan bir banka hesabına gönderiliyor.

Taşıt Takas hizmeti, taşıt mülkiyet hakkı ile satış bedeli olan nakdin eş anlı olarak el değiştirmesini sağlarken, taraflara güvenle işlem yapma imkanı sunuyor, nakit taşıma riskini ortadan kaldırıyor, sahte para riskini engelliyor.