Taşıt kredisi kampanyaları ikinci el piyasasına "can suyu" olacak

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Kamu bankalarının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için açıkladığı "taşıt kredisi" paketleri, ikinci el araç satışlarına hareket getirdi.

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de zamanında alınan tedbirlerle salgının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirtti.

Bütün sektörlerde olduğu gibi otomotivin de süreçten ciddi oranda etkilendiğini belirten Yanık, insanların sokağa çıkamadığını, bu nedenle ikinci el araç satışlarının durma noktasına geldiğini söyledi.

Sıfır ve ikinci el araç sektörünü hareketlendirmek için kamu bankaları tarafından taşıt kredisi kampanyalarının başlatıldığını anımsatan Yanık, yerli üretim sıfır araçlarda yüzde 0,49, ikinci el araçlarda ise yüzde 0,82 faizle kredi imkanı getirildiğini kaydetti.

Yanık, darboğazda olan sektöre büyük hareket getiren kredi desteğini özel bankalardan da beklediklerini ifade etti.

Piyasada oluşan fiyatlara değinen Yanık, şöyle devam etti:

"Burada tek sıkıntı ikinci el araçlardaki fiyatların yükselişi. Maalesef biz de bu yükselişe hiçbir anlam veremiyoruz. Önceden bu artışı dolar, avro ve benzindeki artışlara bağlıyorduk ama bunlarda da afaki artış olmadı. Hatta benzinde düşüş oldu. İkinci el araçlardaki fiyat yükselişlerinin bir türlü önüne geçemiyoruz. Öyle bir hale geldi ki ikinci el araçların fiyatları, sıfır araçların fiyatlarını geçmeye başladı. Sıfır araç bayilerinin ciddi anlamda ikinci el araç alıp satması ve internet sitelerinin araçlara fiyat biçmesi bu işi bu aşamaya getirdi."

- "Sadece fotoğraftan gördüğünüz araç için kaparo vermeyin"



Hakan Yanık, yılın ilk yarısında birçok sektörde olduğu ticari anlamda kendilerinin de kayıp yaşadıklarını belirtti.

2020'nin ikinci yarısından beklentilerini aktaran Yanık, "İnşallah yılın ikinci yarısında, özel bankaların da ayak uydurması sonucu bu taşıt kredilerinin katkısıyla ikinci el sektöründe bir hareketlenme yaşanacağını umut ediyoruz. Bu hareketlenme neticesinde piyasa yerine oturur ve araç fiyatları da çok fazla olmasa da bir düşme trendine girer diye tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yanık, tüketicilere, internette fiyat araştırması yapmalarını, galerileri ve oto pazarlarını gezerek araç satın almalarını önerdi.

Galerilerde ve oto pazarlarında internetten daha uygun araç olacağına inandığını ifade eden Yanık, "Sadece internet baz alındığı müddetçe bu araba piyasası yükselecek. Ayrıca sadece fotoğraftan gördüğünüz araç için kaparo vermeyin. Alacağınız aracı mutlaka işten anlayan, bu işin uzmanı olan yerlere gösterin." diye konuştu.

İkinci el araç firması sahibi Turgay Çay da taşıt kredisi desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İşlerinin durma noktasına geldiği bu süreçte açıklanan kredi paketinin, sıkıntılarını gidereceğini vurgulayan Çay, şunları kaydetti:

"Kredilerin satışlara bir etkisi ve katkısı olacaktır. Piyasanın canlanmasını umuyoruz. Şu an çok güzel bir hareketlilik var. Krediler açıklanınca daha da talep ve yoğunluk olmaya başladı. İnsanlar galerilere gelip araçları ve fiyatları soruyorlar. Şu anda galericiler çarşısına bir hareketlilik geldi. Yılın ikinci yarısından umutluyuz. Devletimizin açıkladığı taşıt kredileriyle yılı iyi kapatacağız diye düşünüyoruz."