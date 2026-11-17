Türkiye’de doğrudan ve dolaylı olarak 1 milyon 250 bini aşkın kişiye istihdam sağlayan otomotiv ekosistemi; finansmana erişimde yaşanan güçlükler, güncelliğini yitiren mevzuatlar ve son dönemde derinleşen fon piyasasındaki sorunlar nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. Sektördeki gelişmeleri değerlendiren Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, fon piyasasında yaşanan sıkışıklığın özellikle ikinci el araç satıcılarının stok yenilemesini güçleştirdiğine dikkat çekti.

Karakaş, yatırım fonları ve alternatif finansman kanallarında yaşanan güven kaybının piyasadaki nakit akışını olumsuz etkilediğini belirterek, “Yatırım fonları ve alternatif finansman kanallarında yaşanan güven kaybı ile nakit akışının kesilmesi hem satıcıların stok finansmanı kaynaklarını hem de piyasadaki nakit döngüsünü, dolayısıyla ticareti neredeyse tamamen durdurdu” dedi.

İkinci el araç kredilerinde limit ve vade düzenlemesi beklentisi

Taşıt kredisi limitlerinin beş yılı aşkın süredir güncellenmemesinin sektörde önemli bir sorun oluşturduğunu vurgulayan Karakaş, sıfır ve ikinci el araç piyasalarının farklı dinamiklerle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Sıfır kilometre araçlarda ithalat ve cari açık dengesini korumaya yönelik uygulamaların anlaşılabilir olduğunu belirten Karakaş, ikinci el araç ticaretinde aynı kısıtlamaların sürdürülmesini eleştirerek, “Sıfır kilometre araçlarda ithalat ve cari açık dengesini koruma hassasiyetiyle atılan adımlar anlaşılabilir ve reel karşılığı var. Ancak tamamen iç piyasa dinamikleriyle dönen ve döviz çıkışı oluşturmayan ikinci el araç ticaretinde kredi limitlerinin yıllardır sabit tutulmasının hiçbir ekonomik karşılığı bulunmamaktadır” diye konuştu.

Fon piyasasında yaşanan sorunların etkilerinin azaltılması ve piyasaya yeniden likidite kazandırılması gerektiğini dile getiren Karakaş, “Fon krizinin oluşturduğu tahribatı onarmak ve piyasaya yeniden likidite kazandırmak adına, BDDK Başkanlığı’ndaki yeni dönemin bu kısıtlamaların kaldırılması için bir milat olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sektör temsilcilerinin ortak beklentisinin taşıt kredilerindeki tutar ve vade sınırlarının yıl sonuna kadar yeniden düzenlenmesi olduğunu belirten Karakaş, finansman koşullarının güncel piyasa gerçeklerine uygun hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sektörün beklentileri dört başlıkta toplandı

Karakaş, ikinci el araç ticaretinin yurt içinde mevcut araçların el değiştirmesine dayandığını hatırlatarak bu pazarın kredi koşullarının sıfır kilometre araçlardan ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Sektör temsilcilerinin çözüm beklediği başlıkları ise şöyle sıraladı:

* Kredi limitleri ve stok finansmanı: İkinci el taşıt kredilerinde tutar ve vade sınırlarının güncel araç fiyatlarına göre yeniden belirlenmesi, satıcıların stok finansmanı için alternatif kaynaklara erişiminin sağlanması.

* Vergi düzenlemesi ve hurda teşviki: ÖTV matrah dilimlerinin güncellenmesi, KDV oranlarının dengelenmesi ve araç parkının gençleşmesini sağlayarak çevreye daha az yük getiren araçların yaygınlaşmasını destekleyecek bir hurda teşviki yasasının çıkarılması.

* Kayıt dışı ticaretle mücadele: Yetki belgesi olmadan ticari araç satışı yapanlara yönelik denetimlerin sıkılaştırılması, belgeli işletmelerin ve tüketicilerin korunması.

* Yerli üretim ve ihracat desteği: Yerli üreticiler ile yan sanayi işletmelerinin finansman maliyetlerini düşürecek ve ihracat kapasitelerini artıracak teşviklerin devreye alınması.

Yıl bitmeden somut adım beklentisi

Otomotiv ticaretinde yaşanan yavaşlamanın yalnızca araç satışlarını değil, satış sonrası hizmetleri ve kamu gelirlerini de olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeken Karakaş, sektörün yeniden hareketlenmesi için finansman koşullarında iyileştirme yapılmasının önemini vurguladı.

Yıl sonuna kadar atılacak adımların sektöre önemli katkı sağlayacağını belirten Karakaş, “Yıl bitmeden verilecek pozitif mesajlar ve atılacak somut adımlar, sektörümüze nefes aldıracaktır” dedi.