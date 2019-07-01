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Taşı sanata dönüştürenler Denizli’de

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kömürcüoğlu Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım Vakfı tarafından bu yıl 9’ncusu düzenlenen, Kömürcüoğlu Taş Heykel Kolonisi başladı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:30
Taşı sanata dönüştürenler Denizli’de

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kömürcüoğlu Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım Vakfı tarafından bu yıl 9’ncusu düzenlenen, Kömürcüoğlu Taş Heykel Kolonisi başladı. 6 heykeltıraşın yer aldığı koloni 2 Ağustos’ta sona erecek. Taşı sanata dönüştüren sanatçıların koloni süresince biri birinden güzel eserler ortaya çıkarmaları bekleniyor.


Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kömürcüoğlu Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım Vakfı tarafından bu yıl 9’ncusu gerçekleştirilen Kömürcüoğlu Taş Heykel Kolonisi başladı. Bir mermer atölyesinde düzenlenen koloninin açılışına Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kömürcüoğlu Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kömürcüoğlu, Kültür Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı ve davetliler katıldı. Büyükşehir olarak her zaman kültür ve sanatın yanında olduklarını ifade eden Gökoğlan, “Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanat alanında büyük destekler veriyoruz. Konserler, fuarlar, bienaller... İnşallah önümüzdeki bir ay içerisinde bu genç heykeltıraşlarımızın eserlerini daha farklı bir etkinlikle göreceğiz. Bu anlamda genç heykeltıraşlarımıza başarılar diliyorum” dedi.



Koloni 2 Ağustos ta sona erecek


Kömürcüoğlu ise, 9’ncusu gerçekleştirilen etkinliğin uzun yıllar devam edeceği inancında olduğu kaydederek, "Kolonimizin bu yılki gayesi, ülkemizüniversitelerindeki mezunlarımızı koloniye alarak kendilerini tanıtmalarına olanak sağlamak. Üniversitelerimizden pırıl pırıl 5 sanatçımızı buraya davet ettik” diye konuştu.


Otaklı da, 9 yıldan bu yana çok güzel şeyler başardıklarını ifade ederek, "İçinde bulunduğumuz bölge antik kentler şehri, heykelin merkezindeyiz diyebiliriz" dedi.


1 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak kolonide sanatçılar 1 ay boyunca çalışacak, Bu süre zarfında isteyen herkes alanda çalışmaları yakından izleyebilecek. 2011 yılından beri düzenlenen Taş Heykel Kolonisi’ne bugüne kadar 19’u Türk, 48’i yabancı olmak üzere toplam 67 heykeltıraş ve 4 ressam katıldı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:30
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