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Taşeronlar notları ile sahibinin sesi oldu

Standard & Poor’s, Moody’s ve Fitch gibi ABD güdümlü manipülatör kurumlar, algı operasyonlarına yenilerini ekledi. Ekonomistler, TL’deki değer kaybının frenlenmesinin hemen ardından ülkemizin kredi notunu kıran, olumsuz açıklamalar yapan bu kurumların doları tekrar dalgalandırarak faizleri artırmayı amaçladığı kanaatinde.

19 Ağustos 2018 Pazar 11:15
Taşeronlar notları ile sahibinin sesi oldu

Kurda yukarı yönlü oynamaların önlenmesi sonrasında ABD uşağı kredi derecelendirme kuruluşları devreye girdi. Bu kuruluşlardan Standard & Poor’s ve Moody’s’in ülkemizin kredi notunu kırması, Fitch’in de kur şoklarına karşı alınan önlemlerin yetersiz olduğu yorumunu yapması tepki topladı. Ekonomistler, bu kararlarla doların köpürtülmesinin, faizlerin arttırılmasının amaçlandığını ifade etti.

ZAMANLAMA YANLIŞ

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili not kararlarının zamanlamasının tartışıldığına işaret etti. Aslanoğlu, kur atakları atlatılır atlatılmaz gelen not indirimlerinin yatırımcılar tarafından şüphe ile karşılandığını dile getirdi.

KARARLAR SORGULANIYOR

Standard & Poors ile Moody’s’in alelacele aldığı kararların sorgulandığını kaydeden Aslanoğlu, “Not kararları ve açıklamalar yanlı bulunuyor, siyasi nedenlere bağlanıyor” dedi. Bu fırtınalı ortamda Türkiye’nin ödevlerini iyi yapması gerektiğini vurgulayan Aslanoğlu, şöyle devam etti: “Ülke olarak yatırım toplamamız, üretim yapmamız gerekiyor. İlk aşamada tüketimi üretimin altına çekmeliyiz.  Büyümek, ihracatı arttırmak için elimizden geleni yapmalıyız. Teşvik ve kredi yardımlarına önem vermeliyiz.  Makro reformları önemle ele almalıyız. Bunları başardığımız takdirde evvela yabancı yatırımları gelir ardından da not indirimleri. Ekonomimizi hedef alan yanlı açıklamalar yapılamaz.”

HEDEF TÜRKİYE’YE VURMAK

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, de Standard & Poor’s, Moody’s ve Fitch’in kuru dalgalandırarak Türkiye’yi vurmayı planladığını vurguladı. Planın, oyunun yeni olmadığını belirten Alkin, şu görüşleri paylaştı: “1970’lerden bu yana Türkiye gibi büyüyen ekonomiler markaja alınıyor. Bu çerçevede ilk olarak belli başlı fonlara ve reyting kurumlarına övgü dolu raporlar kaleme aldırılıyor ve ülkeler yabancı para birimleri ile borçlanmaya teşvik ediliyor. Ardından aynı fonlar ve reyting kurumları tarafından bu ülkelerin riskler taşıdığı iddia ediliyor. Şu anda ülkemiz böyle bir durum ile karşı karşıya. Standard & Poor’s, Moody’s ve Fitch dâhil pek çok kurum ekonomimizde kur ve faiz ile yara açma derdinde.”

Alkin, manipülatörlerin Türkiye’nin itibarını sarsmak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydederek, “Bunların esas gayeleri ülkemizi fahiş faiz oranları ile borçlandırmak” ifadesini kullandı.

Standard & Poor’s Türkiye’nin yabancı para cinsinden kredi notunu BB-‘den B+’ya, yerli para cinsinden notunu BB’den BB-‘ye indirmişti. Moody’s Türkiye’nin kredi notunun Ba2’den “Ba3’e çekildiğini, görünümünün de negatife çevrildiğini duyurmuştu. Fitch de Türkiye’nin aldığı tedbirlerin kredibiliteyi inşa etmek için yetersiz olduğunu savunmuştu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 11:15
  1. İstanbul
  2. Standard & Poor’s
  3. Moody’s ve Fitch
  4. kredi notu

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