Kamu kurum ve kuruluşlarını yanında belediyelere bağlı şirketlerde taşeron olarak çalışan işçiler kararname ile kadroya geçirildi. Çalıştığı kurumda kendi sendikasına zorlamaların önüne geçilmesi için belediyelerde temmuzda başlayan sendika değişimi kamu kurumlarında ise 1 Kasım'da tamamlanacak. Taşeron iken kadroya geçen çalışanların ücretlerinde yıllık olarak yüzde 4 artı 4 artışı öngören farklı bir toplu sözleşme yapıldı.

Taşerondan kadroya geçenler ne kadar zam alacak?

Kadroya geçen taşeron işçilerin maaşlarına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yüzde kaç zam olacağı araştırılılyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin de tarihleri netlik kazandı. Şimdiye kadar 6 ayda bir kez %4 oranında zam yapılan kadroya geçen taşeron işçilerin maaşlarının asgari ücretle eş değer yapılması söz konusu. 2020 TİS sayesinde maaşlara %10, %12, %15 ve %17.5 oranında zam uygulanması bekleniyor..

Kamu işçi tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

Taşerondan kadroya geçen kamu işçilerine tediye ödemeleri yapılmakta. 2020 yılı 4. taksit tediye ödemeleri 14 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. Yıllık 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde gerçekleştiriliyor. 13 günlük ödemenin hesaplanması için işçilerin almış olduğu brüt ücret üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor. Bu ücretlerden damga vergisi, SGK prim ve gelir vergisi kesintileri yapılacak. Asgari ücretle çalışan bir işçi için 52 günlük ikramiye net tutarı 3646 TL olarak hesaplanmaktadır.