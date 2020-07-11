Taşeron işçiye tediye ödemeleri ne zaman?

Taşeron şirketlerden kadroya geçen sürekli işçiler ve kamu işçileri için ödenecek olan ilave tediye yani ikramiye tarihleri daha önce açıklanmıştı.

Tediye ödemeleri her yıl dört taksitle ödeniyor. 2020 yılına ait ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti ise 22 Mayıs'ta ödendi.



2020 yılına ait 3. ve 4. taksit ödemelerin ise ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Ancak tediyelerin ödeneceği tarih henüz belli olmadı. İlave tediyenin üçüncü ve dördüncü taksitlerinin ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ağustos ve aralık aylarında ödenmesi bekleniyor. Bu yıl 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı nedeniyle tediyelerin üçüncü taksiti bayram öncesinde ödenebilir. Henüz tediyelerin üçüncü ve dördüncü taksitlerinin ödenme tarihi netleşmedi. Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı kararı yayımlanınca tediyelerin ödeneceği tarih de netleşecek.



Ayrıca 4/D’li sürekli işçilere bayram öncesi 75 lira bayram harçlığı verilecek.

İlave tediye ödemesi kimler alabilir?

6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:



Genel ve katma bütçeli kurumlar,



Özel bütçeli idareler,



ermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,



Kamu iktisadi teşekkülleri,



Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.