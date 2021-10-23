  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Taşeron işçilere kadro var mı?
Ekonomi

Taşeron işçilere kadro var mı?

Taşeron işçi alım | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. Taşeron işçiler ise kadroya alınıp alınamayacaklarına yönelik bir açıklama olup olmadığını araştırıyor. Peki, taşeron işçilere kadro olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-10-23 14:56:00 -
Taşeron işçilere kadro var mı?

Taşeron işçilerin gözü kulağı ‘kadro’ alımlarında. Peki, taşeron işçiler ne zaman kadroya alınacak?

Taşeron işçilere kadro var mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren konularda açıklamada bulundu. Asgari ücret konusunda konuşan Bakan Bilgin, "Önümüzdeki dönemde asgari ücret önümüze geliyor. Bundan da kimsenin kuşkusu olmasın. Önümüzde ne yapacağımızı biliyoruz. Türkiye'nin ekonomik sorunlarına karşı kimseyi, çalışanlarımızı, emeğimizi koruyarak enflasyona ezdirmeyerek yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bilgin, Türkiye'nin birinci çeyrekte yüzde 7,2, ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdüğünü belirtti. Bakan Bilgin, “Bu yıl sonunda bu büyümemizi yüzde 10 civarında gerçekleştireceğiz. Büyüyen, sosyal politikalarla güçlenen bir Türkiye, emeğini, çalışanlarını, memurlarını koruyan bir ülke olacaktır. Nitekim memurları koruyacağımız 3600'ü sözleşmemize yazdık. Vaat olmaktan çıkardık, uygulama sürecindeyiz. Onu gerçekleştireceğiz. Geçici işçilerin sorunlarını çözeceğiz” dedi.

Önümüzdeki günlerde taşeron işçilere yönelik de açıklamaların yapılması bekleniyor.

Taşeron işçi nedir?

Taşeron işçiler proje bazlı işlerde belirli bir alanda uzmanlaşmış ve bağlı bulunduğu şirketten işi yaptıracak şirket tarafından tutulan işçileri kapsamaktadır.

Geçici işçi alımı | Geçici işçi maaşları ne kadar?
Geçici işçi alımı | Geçici işçi maaşları ne kadar?

Ekonomi

Geçici işçi alımı | Geçici işçi maaşları ne kadar?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ara tatil kaç gün okullar ne zaman tatil olacak?
Eğitim

Ara tatil kaç gün okullar ne zaman tatil olacak?

Ara tatil kaç gün? 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı. Kasım ayında milyonlarca öğrenci ara tatil yapacak. Bu sebe..
Dünya

"Turistin geldiği yere cami yapılmaz" diyen kafa da çıktı!

Terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlatılacak operasyon için Irak ve Suriye tezkeresine karşı çıkan Evrensel'in mor halkalı yazarı Ayşen Şahi..
Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti!
Medya

Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti!

TRT1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay 59 yaşında sette geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybet..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay