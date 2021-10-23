Taşeron işçilerin gözü kulağı ‘kadro’ alımlarında. Peki, taşeron işçiler ne zaman kadroya alınacak?

Taşeron işçilere kadro var mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren konularda açıklamada bulundu. Asgari ücret konusunda konuşan Bakan Bilgin, "Önümüzdeki dönemde asgari ücret önümüze geliyor. Bundan da kimsenin kuşkusu olmasın. Önümüzde ne yapacağımızı biliyoruz. Türkiye'nin ekonomik sorunlarına karşı kimseyi, çalışanlarımızı, emeğimizi koruyarak enflasyona ezdirmeyerek yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bilgin, Türkiye'nin birinci çeyrekte yüzde 7,2, ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdüğünü belirtti. Bakan Bilgin, “Bu yıl sonunda bu büyümemizi yüzde 10 civarında gerçekleştireceğiz. Büyüyen, sosyal politikalarla güçlenen bir Türkiye, emeğini, çalışanlarını, memurlarını koruyan bir ülke olacaktır. Nitekim memurları koruyacağımız 3600'ü sözleşmemize yazdık. Vaat olmaktan çıkardık, uygulama sürecindeyiz. Onu gerçekleştireceğiz. Geçici işçilerin sorunlarını çözeceğiz” dedi.

Önümüzdeki günlerde taşeron işçilere yönelik de açıklamaların yapılması bekleniyor.

Taşeron işçi nedir?

Taşeron işçiler proje bazlı işlerde belirli bir alanda uzmanlaşmış ve bağlı bulunduğu şirketten işi yaptıracak şirket tarafından tutulan işçileri kapsamaktadır.