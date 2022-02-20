Taşeron işçilere kadro ne zaman verilecek?

Hükümet, kamuda geçici iş pozisyonlarında çalışanlar ile taşeron işçilerin daimi kadroya alınmasıyla ilgili de harekete geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşmeye ilişkin daha önce müjdeyi vermişti. Bakan Bilgin, “Kamuda bir sorun daha var. Toplu sözleşmede çözülmesi gereken madde olarak ortaya koyduğumuz nokta sözleşmeli personeller. Kamuda çok farklı statülerde sözleşmeli personeller var. Bu bu sözleşmelileri de kadrolu haklara sahip çalışanlarla benzer haklara sahip olarak getireceğiz. Ama onu gönüllülük esasına bağlayacağız.

Çok sayıda sözleşmeli sayısı var. Onu sadeleştireceğiz. İsteyenleri kadro haklarına sahip kalacak bir şekilde kalacak düzenleyecek bir çalışma yapıyoruz. O da bu yıl için de kesinlikle biter. O iki şey, önümüzde ödev olarak duruyor. Birindeki çalışmalar Bakanlık içinde bitti, diğerinin de müjdesini çok yakında vereceğiz. Meclis'e haziranda gelmiş olur. Milliyet gazetesinden Cem Kılıç bugünkü köşesinde taşeron işçilerin durumunu gündeme taşıdı. İşte o yazı...

Kamuda çalışan taşeron işçiler ne zaman kadroya alınacak?

"Kamuda çalışan taşeron işçilerine yönelik ilk müdahale karayollarında çalışan taşeron işçilerinin kadroya alınması mücadelesiyle başladı. Bu mücadeleyi ilk kez başlatan Yol - İş Sendikası, Karayollarında 2010 yılında başlattığı taşeron işçilerin örgütlenme, hukuk ve kadro mücadelesini başarıyla sonuçlandırdı. Bu başarının ortaya konmasında önemli pay sahibi olan sendika yönetimi bugünlerde tekrar kadro konusunu gündemine aldı. Nitekim kamuda taşeron işçi istihdamı yeniden artmaya başladı.

Ne kadar taşeron işçi kadroya alınacak?

Konuyla ilgili olarak, Yol - İş Sendikası Başkanı Ramazan Ağar'ın görüşüne başvurduk. Ağar, özetle şunları aktardı: "İlk etapta Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinde çalışan 6 bin 417 taşeron işçisinin kadroya alınıp işbaşı yapmalarını sağladık. Daha sonra, 3 bin 500 taşeron işçisinin kadroya alınmasıyla ilgili protokolü imzalayarak, yaklaşık 10 bin taşeron işçisinin kadroya kavuşmalarını sağladık. Böylece Karayollarımız, kendi hizmetlerini 20 bin norm kadrosuyla, kendi işçileriyle yapacak hale gelmiş oldu. Yol - İş, bu başarıyı 5 yıl süren çok yönlü bir mücadele sonucunda elde etti. Hatta bu mücadelemiz sayesinde kamuda çalışan taşeron işçilerin tamamı, 2017 yılında yapılan düzenleme ile kadrolarını aldılar."

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçebilme imkanı, o dönem Türk - İş'in ve Türk - İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın etkin mücadelesi ve hükümetle yaptığı görüşmeler sonucunda, 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle çalışmakta olan taşeron işçileri kapsadı.

Sonuç olarak, Yol - İş'in verdiği hukuk mücadelesi sonunda 1 milyona yakın kamu işçisine kadro imkanı yaratılmış oldu. Ancak bu kadro hakkı sağlanmakla beraber, gelin görün ki bugün tekrar taşeron işçileri kamuda ağırlıklı olarak görev almaya başladılar. Kendi alanımız olan Karayolları Genel Müdürlüğü kapsamında bugün yaklaşık 12 bin taşeron işçisinin çalıştığına şahit oluyoruz." Yol - İş Sendikası Başkanı Ramazan Ağar, “2017’de Türk - İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın etkin mücadelesiyle Karayolları’nda 10 bin, diğer işyerlerinde de toplam 1 milyon taşeron işçisine kadro imkanı yaratıldı” dedi.