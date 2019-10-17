Taşeron işçi kadro ne zaman? Taşeron son dakika haberleri

KİT taşeron ne zaman kadroya geçecek? Hangi KİT’lerde çalışan taşeron işçiler kadroya alınacak? soruların cevabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi gazetede yayımlanarak yürülüğe giren Cumhurbaşkanlığı kararında KİT’lerde çalışan taşeron işçilerin 2020 yılında kadroya alınması detaylarında değişiklikler yapılmasıyla birlikte merak konusu oldu. Kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan sözleşmeli işçilerinde öngörülecek sınav dahilinde başarı olmaları sonucu söz konusu bir kadro oluşturulacağı belirtildi. Geçici işçiler (mevsimlik işçiler) kadroya alınacak mı? İşte taşeron son dakika haberleri.

Kamu iktisadi teşebbüslerdeki (KİT) taşeron işçilerin kadroya alınması için şu ifadelere yer verildi: Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle en az 2 yıl kesintisiz olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde hali hazırda görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklarında işçi statüsünde istihdam edilebilir.

KİT’lerdeki taşeron işçilerin ne kadarı kadroya alınacak?

Bu maddenin uygulanmasında, kişilerde aranacak şartların tespiti ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin kapsamının belirlenmesi açısından, 375 sayılı KHK 'nın geçici 23 üncü maddesi hükümleri esas alınır. Bu madde uyarınca yapılacak atamalar 4 ünü maddenin birinci fıkrası ile 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında doğan kontenjandan, teşebbüslerin talepleri doğrultusunda, her bir kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortakları için Bakanlık tarafından belirlenecek sayıyı aşmayacak şekilde karşılanır. Bu şekilde yapılacak atamalarda 7 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen usul uygulanmaz.

Kadroya alınacak taşeron işçiler sınavı tabi tukulacak

Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar yıl içerisinde yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınav yapar. Bu kapsamda yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslar ile gerekli nitelikleri tespit etmeye yönetim kurulları yetkilidir. Bu madde kapsamında yapılacak işlemler sebebiyle oluşacak şartlara uyum sağlaması amacıyla hizmet alım sözleşmelerinde değişiklik yapmaya 5 Ocak 2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 11 Ocak 2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yönetim kurulları yetkilidir.

Geçici işçiler (mevsimlik işçiler) kadroya alınacak mı?

Kamu Teşebbüsleri 4 Nisan 2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanun çerçevesinde sadece mevsimlik işçilerde ve/veya kampanya işçilerinde geçici işçi çalıştırılabilir. Söz konusu geçici işçilerle yapılacak sözleşmelerde işçinin mevsimlik ve/veya kampanya işçisi olduğu belirtilir. 2020 yılında geçici işçilerin çalıştırılacakları toplam ay süresi 22 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bildirilecek olan tavanı aşmayacak şekilde , yıl içinde askerden dönecekler dikkate alınarak Aile Bakanlığına vize edilir.