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Taşeron işçi hakları son dakika kadroya geçen taşeron nasıl terfi edecek?

Taşeron son dakika haberlerine göre, kadroya geçen binlerce taşeron işçi, öğrenim durumuna göre, yeni eğitim durumuna uygun olarak görevde yükselebilir. Taşeronun hakları iyileştiriliyor. Halen temizlik görevlisi pozisyonunda bulunanlardan yüksek öğrenimi tamamlayanlar kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet ihtiyacı çerçevesinde başka sürekli işçi pozisyonlarında çalıştırabilecek. Peki kadroya geçen taşeronların hakları neler? Kadrolu işçi tayin isteyebilir mi? İşte son dakika taşeron işçi haberleri.

08 Mart 2019 Cuma 17:22
Taşeron işçi hakları son dakika kadroya geçen taşeron nasıl terfi edecek?

Taşeron son dakika haberlerine göre, kadroya geçen binlerce taşeron işçi, öğrenim durumuna göre, yeni eğitim durumuna uygun olarak görevde yükselebilir. Taşeronun hakları iyileştiriliyor. Halen temizlik görevlisi pozisyonunda bulunanlardan yüksek öğrenimi tamamlayanlar kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet ihtiyacı çerçevesinde başka sürekli işçi pozisyonlarında çalıştırabilecek. Peki kadroya geçen taşeronların hakları neler? 

Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31 Ekim 2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri yayımlandı. Buna göre merakla beklenen 2 yıllık maaş zamları, izinler ve eğitim yakacak gibi ek ücretleri belli oldu. 

Kamu kurumlarında çalışırken hükümetin devrim gibi bir kararıyla hem de kısa bir sürede kadroya alınan 850 bin taşeron işçi sürekli işçi olarak çalıştıkları kurumlarda istihdam edildiler. Bu işçilerin toplu sözleşme tediye gibi mali haklarının yanında sosyal haklarıyla ilgili de birçok iyileştirme yapıldı. Böylece hükümet onlarca yıldır bekleyen bir sorunu hızlıca çözerek milyonlarca vatandaşı mutlu etti. Kadroya alınan taşeron işçilere toplu sözleşme hükümleri gereği mali ve soysal haklar tanınmıştı. Sosyal hakların iyileştirilmesi için bir adım atıldı. Ancak işçilerin başka talepleri de var. Bu taleplerin yerine getirilmesi için sendikalar harekete geçti. İlk olarak sürekli işçilerin iller arası tayin hakkı olacağı bilgisi gelmişti. Şimdi ise öğrenim durumu değişen işçilere terfi fırsatı gündeme geldi. Örneğin mevcut durumda temizlik görevlisi olarak çalışan işçi yükseköğrenimi bitirirse, öğrenimine uygun bir sürekli işçi pozisyonuna geçebilecek.

Öğrenim durumuna göre taşeron işçi terfi edecek

Kadrolu taşeron işçilerin terfi etmesi halinde pozisyonları değişecektir. Buna bağlı olarak da ücret artışı olacaktır. Halen lise mezunu olarak görev yapan işçi, ön lisans bitirmesi halinde kurumun ihtiyacına göre başka pozisyona terfi edebilecektir. Bu durumda işçiler yeni pozisyonlarına ilişkin mali ve sosyal haklara kavuşacaktır.Bu değişikliğin yapılması ile sürekli işçilerin durumu iyileşecektir. Aile birliği, sağlık gibi sebeplerle mazeret tayini yapabilen işçilerin çalışma verimi de artacaktır. Sürekli işçilere tanınması gündemde olan diğer bir hak ise öğrenim durumuna göre terfi imkanı olacak.  

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:22
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