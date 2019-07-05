Taşeron asgari ücret zammı en son durum 2019

Geçtiğimiz yıl taşerondan kadroya geçirilen yaklaşık 900 bin işçinin yüzünü güldürecek son dakika haberi geldi. Taşeron zammı ne olacak? Taşeron zammı belli oldu mu? Taşeron zam hesaplama, taşeron zammı var mı? Taşeron zam son dakika 2019. Taşeron 2019 maaş zammı son dakika ikramiyeleri ne kadar 2019 soruları kadroya geçen taşeron işçiler tarafından sorulmakta. Kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret tutarında zam yapılması konusu herhangi bir adım atılmış bulunmuyor. Toplu sözleşme gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek.

TÜİK verilerine göre, 2019 Ocak ayında enflasyon yüzde 1,06, Şubat ayında yüzde 0,16, Mart ayında yüzde 1,03, Nisan ayında yüzde 1,69, Mayıs ayında yüzde 0,95, Haziran ayında da yüzde 0,03 arttı. 6 aylık toplam enflasyon yüzde 5,01 oldu. 6 aylık enflasyon, maaş zam oranını geçtiği için %1,01 oranında enflasyon zammı oluştu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına Temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları da yüzde 6 seviyesinde artacak. Taşeron son dakika 2019, taşeronda son dakika gelişme 2019, taseron son dakika guncel haberler 2019, taşeronda son dakika haberleri bugün 2019, taşeron son dakika 2018 maaş ne olacak, belediye taşeron son dakika 2019 bugün, taşerona müjde son dakika, taşerona zam son dakika 2019. Geçtiğimiz yıl KHK ile kadroya alınan taşeron işçiler , maaş ve diğer sosyal haklardan mahrum bırakılmıştı. Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalışmakta olan 200 bini aşkın işçi büyük bir merakla Toplu-İş sözleşmelerini bekliyor. TİS görüşmelerinde maaş zammı ile sosyal olanaklar hakkında alınacak kararlar beklenirken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Atalay bir araya geldi ve konu ile ilgili ilk temaslarda bulundu.

200 bin işçiyi ilgilendirin toplu iş sözleşmesi

İsviçre 'nin Cenevre kentinde düzenlenen Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı 'na katılan Çalışma Bakanı Selçuk ile Atalay, burada TİS görüşmeleri öncesi ilk bilgi alış verişini ve değerlendirmeyi yaptı. 2019 ile 2020 dönemlerini kapsamına alacak TİS görüşmeleri öncesi yapılan görüşmelerde ilk talepler gündeme geldi.

Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santralleri başta olmak üzere kamudaki yaklaşık 200 bin işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmelerinin yürürlük süreleri sona ermişti.

İşçi kesimini temsil edecek olan Türk-İş, bünyesindeki "Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu"nu toplayıp, talepleri konusunda görüş alışverişinde bulunmuştu.Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay 'Vergi ile ilgili sıkıntımız var, işyerlerinde farklı ücret alan işçiler var, kadro alamayan taşeron işçiler ve taşeronda kadroya geçip 4+4 zam alan işçilerin durumları var. Bunun gibi birçok konu toplu sözleşme masasında gündeme gelecek. İşçinin başını aşağı düşürecek hiçbir konuya imza atmayız.' dedi.

Kardoya alınan taşeronlara ne kadar zam yapılacak?

Atalay daha önce yaptığı açıklamalarda , taşeron işçi iken KHK ile kadroya geçen işçilerin toplu sözleşmesine kendilerinin de dahil edilmesi için yaklaşık yüzbinlerce işçinin imza verdiğini söyledi ve TİS görüşmelerinde bu konunun da gündeme geleceği belirtildi. Şuan yürürlükte olan YHK kararına göre 2020 yılı sonlarına kadar 4D'li işçiler 4+4 zam alıyor. Bu şekilde düzenlenen ve TÜİK'in geçen yıl açıkladığı %26'lık enflasyonun çok gerisinde kalmıştı. Özlük ve mali haklarında da kamuda kendileri gibi çalışan diğer işçilerden farklı hükümlere tabi olan işçiler bu yıl yapılacak TİS görüşmelerinde kendilerinin de kamu işçileri TİS hükümlerine dahil edilmesini bekliyorlar. Açıklamada 4D'li işçiler için 2020 'nin bekletilmemesi gerektiğine yer verildi.

Kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret tutarında zam yapılması konusu herhangi bir adım atılmış bulunmuyor. Toplu sözleşme gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek. Kurumlarda 4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin maaşları konusunda bazı belediyeler seçimden önce önemli adımlar atmışlardı. Kocaeli Belediyesi tarafından atılan adımda taşeron işçilerin maaşlarına günlük 21 TL aylık ise 635 TL zam yapılmıştı. Buna benzer kararlar seçimlerden hemen önce birkaç belediye tarafından alındı.

01.07.2019 31.12.2019 tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 30.06.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2019 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

01.01.2020 30.06.2020 tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 01.01.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

01.07.2020 31.10.2020 tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 30.06.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2020 tarihinden itibaren %4 (yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

İkramiye: İşçilere Ocak ve Temmuz aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir.

Kadroya geçen 4/D'li taşeron işçiler zam oranları taşeron işçi hakları

HAK-İş Başkanlar Kurulu, 13. Olağan Genel Kurulunda alınan kararlar açıklandı. Hak- İş tarafından KHK ile kadroya geçen 4/D'li taşeron işçilere yönelik açıklama geldi. İşte kadroya geçen taşeron işçiler hakkında yapılan açıklama geldi. Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak- İş) 2 Temmuz 2019 tarihinde düzenlediği 13. olağan başkanlar kurulunda alınan kararların sonuç bildirisi yayınlandı.

Hak- İş'ten Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçen 4/D'li taşeron işçilere yönelik açıklama yapıldı. "HAK-İŞ, halkımız tarafından seçilen tüm Belediye Başkanlarına içtenlikle başarılar diler. Ancak parti değişikliğinin, sendika değiştirme baskısına dönüştürüldüğüne dikkat çeker.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, CHP ve HDP'li Belediyeler tarafından HAK-İŞ üyelerine uygulanan baskılar nedeniyle işten atılan veya sendika değiştirme baskısına maruz kalan emekçilerin hakkını sonuna kadar koruyacaklarını bir kez daha deklare eder. HAK-İŞ, bu çerçevede, Bolu Belediyesi ve diğer CHP ve HDP'li Belediyeler tarafından işten atılan işçilerin hakkını alabilmek amacıyla Bolu'dan Ankara'ya yapılan 'Emek ve Adalet Yürüyüşü'nü sağduyulu ve güçlü sendikal mücadelenin bir göstergesi olarak görür. HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, mücadelesine, işten atılan bütün üyeleri, iade edilinceye kadar sürdüreceğine vurgu yapıldı.