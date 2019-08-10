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Taşdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı

MHP Gaziantep milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:50
Taşdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı

MHP Gaziantep milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Bizi bir bayrama daha kavuşturan Yüce Mevla’ma hamdolsun. Kurbanlarımızın ebedi alemde bizlere şahitlik edeceği muhakkaktır. Allah yoluna kesilen, Allah yoluna bağışlanan, Allah yoluna harcananhiçbir maddi ve manevi ibadet onun yüce katında karşılıksız kalmayacaktır. Yeter ki ibadetlerimizde samimi olalım, dualarımızda makul ve makbul olanı isteyelim. Vatan ve milletimizin birliğini, dirliğini, barış ve saadetini dileyelim. Dualarımızda maddi hiçbir beklentimiz yoktur; biz sadece Yüce Rabb’imizin rızasını gözetmekteyiz. Zira kurbanlarımızın başında ettiğimiz dualar kabul olunacaktır.


Milli ve manevi terbiye ile yoğrulmuş aziz milletimiz her bayramda olduğu gibi bu bayramda da tek yürek, tek bilek olmalıdır. Ziyaretlerin aksatılmaması, büyüklerimizin gönlünün alınıp ihtiyaçlarının gözetilmesi, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bayramların coşku ve ruhaniyetinin kazandırılması öncelikli gayretimiz olmalıdır. Biliyoruz ki önce selam sonra kelam. Selamlaşalım kıymetli hemşehrilerim. Selamlaşalım ve toplumsal bağımızın bu en sarsılmaz çimentosunu yaşatalım. Zira birbirinden kopmuş bir sosyal yapı iç ve dış saldırılara karşı direnemez.


Vatan için kurban olmuş kınalı kuzularımızı unutmayacağız. Onlar kurbanların en azizi, cennetle müjdelenmiş mis kokulu vatan evlatlarıdır. Şehadet her insana nasip olmaz. Türk’ün ve İslam’ın yılmaz bekçileri olarak şunu ifade etmek istiyorum; “Her Türk evladı vatanı ve milleti için, bayrağı ve mukaddesatı için, namusu için, ülkesinin ve dünyanın nizamı için kurban olmaya namzettir. Rabb’im, ülkemizi ve milletimizi daha nice güzel bayramlara huzur, barış ve kardeşlik içinde ulaştırsın.”

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:50
  1. doğa

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