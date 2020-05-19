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Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

İlahiyatçı Prof.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:22:23 -
Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın, iftar programındaki açıklamalarına Eski MHP Erzurum İl Başkanı Nurettin Taşçı tepki gösterdi.


Mustafa Karataş’ın "Türkçülük bölücülüktür" ifadesine tepki gösteren eski MHP İl Başkanı Taşçı, ‘’Ben bir Müftü çocuğuyum, ne benim şeref duyduğum Müftü babamdan ne de onun hocalarından, rahmetle andığımız, Osman Bektaş hocamız olsun, Yunus Kaya hocamızdan ve ne de Erzurumlu Ömer Nasuhi bilmen hocalarımızdan Peygamber efendimiz (s.a.v.) Arap’ın acemden acemin Arap’tan üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır hadisi şerifini getirip de ırkçılıkla bağdaştırmanızı ne okuduk ne de duyduk. İki ayrı konuyu getirip bir birleriyle bağdaştırmanız ilmi ve izani yetersizliğinizin ürünüdür. Türklükle Türkçülükle bağdaştırılarak mukayese edilmesini duymadık okumadıkta; Irkçılık yapmak başka bir şey Kavmiyetcilik başka bir şey. Kavmiyetciliğin diğer adı Milliyetçiliktir" dedi.

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