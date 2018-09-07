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Tasarrufun gurusu Albayrak’ın yardımcısı oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a biri siyasetten, biri de özel sektörden iki yardımcı atandı.

07 Eylül 2018 Cuma 10:57
Tasarrufun gurusu Albayrak’ın yardımcısı oldu

2014-2015 döneminde AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısıolarak görev aldığı ve uygulandığında etkin olan tasarruf tedbirleri ile dikkat çeken Nureddin Nebati ile girişim danışmanı Osman Dinçbaş Bakan Yardımcılığıgörevine getirildi. Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 10:57
  1. AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı
  2. Osman Dinçbaş Bakan Yardımcılığı

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