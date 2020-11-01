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Ekonomi Tasarrufa dayalı finans modelini geliştirmeliyiz
Ekonomi

Tasarrufa dayalı finans modelini geliştirmeliyiz

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, dünyada yavaşlayan sermaye akımları nedeniyle finansman ihtiyacının öncelikli olarak yurt içi tasarruflardan karşılanmasının kritik hale geldiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 15:04:00 -
Tasarrufa dayalı finans modelini geliştirmeliyiz

Nebati, “Gelinen noktada finansal yapılanmada, demografik özellikleri hesaba katan tasarrufa dayalı finans modelinin ülke çapında geliştirilmesi önemli bir potansiyel arz ediyor” dedi.

Önemli ikazlar

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Uluslararası Tasarruf Sempozyumu’nda konuşan Nebati, yatırımcılara da önemli uyarılarda bulundu. Nebati, tasarrufa dayalı finans sisteminin spekülasyonlara kapalı olduğuna dikkat çekti. Söz konusu sistemden yararlanan pek çok şirketin bulunduğunu dile getiren Nebati, “Ülkemizde genel olarak konvansiyonel sistemden faydalanamayan yahut faydalanmayan bireylerin tasarruf etmelerine imkân veren firmalar, anlamlı ve faydalı bir faaliyette bulunmaktadır. Ancak bu faaliyetin özel bir düzenlemeye tabi olmadan gerçekleştirilmesi çeşitli açılardan riskler barındırmaktadır” ifadelerini kullandı.

Kritik tespit

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz ise tasarruf etmeden ekonomileri büyütmenin ve iktisadi refahı artırmanın mümkün olmadığını vurguladı. Akyüz, Türkiye’nin halen kalkınma gayreti içerisinde olduğunu kaydederek, “Maalesef henüz kalkınamamışız. Orta gelir tuzağına sıkıştık kaldık. Esas sebep de tasarruf yetersizliği, tasarruf açığı” diye konuştu.

Finansal sektörün geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Akyüz, “Varlığa, servete akışkanlık kazandırmak durumundayız. Altınları biriktirmek, paraları gayrimenkule ve otomobile yatırmak iktisadi refahımızı arttırmaz. İktisadi varlığı çoğaltmamız lazım, iktisadi servetimizi artırmamız lazım” şeklinde konuştu.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut da tasarruflara paralel olarak yatırımların artacağını söyledi.

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