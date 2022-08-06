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Teknoloji Tasarladıkları roketi bugün fırlatacaklar
Teknoloji

Tasarladıkları roketi bugün fırlatacaklar

Şanlıurfa Fen Lisesi öğrencileri, TEKNOFEST 2022 Roket Yarışları kapsamında 300 rakibi eleyen Helyak isimli roketi, bugün Tuz Gölü’nde ateşleyecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 11:17:00 -
Tasarladıkları roketi bugün fırlatacaklar

Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST’e hazırlık için okulda 7 genç tarafından iki yıl önce Şanlıurfa Fen Lisesi Helyak Roket Takımı kuruldu. Danışmanlığını fizik öğretmeni Aziz Ekren’in yaptığı öğrenciler, yazılım, tasarım, simülasyon ve görev planlayıcısı gibi iş bölümleri yaparak Helyak ismini verdikleri 2 metre 40 santimetre boyunda 20 kilogram ağırlığında bir roket üretti.

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