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Dünya Tasarımında Türk İHA'sını örnek almışlar! İran İHA’sını tanıttı
Dünya

Tasarımında Türk İHA'sını örnek almışlar! İran İHA’sını tanıttı

Yeniakit Publisher
2024-08-15 17:45:00 - 2024-08-15 17:50:08
Tasarımında Türk İHA'sını örnek almışlar! İran İHA’sını tanıttı

İran Rusya’da düzenlenen savunma sanayii fuarına Muhacir-10 isimli 24 saat havada görev yapabilen İHA’sını tanıttı.

İran’ın resmi haber ajansının pazartesi günü bildirdiğine göre, İran uzun menzilli Mohajer-10 insansız hava araçlarını Rusya’daki bir savunma fuarında sergiliyor.

ABD yetkilileri İran’ı Rusya’ya, Moskova’nın Ukrayna’yı işgalinde kullandığı Muhacir-10’un öncülü Muhacir-6 da dahil olmak üzere insansız hava araçları göndermekle suçladı. Tahran ise bunu reddediyor. IRNA, daha gelişmiş sistemin Rusya’nın başkenti Moskova’nın dışında bulunan Patriot Park’ta pazartesiden çarşambaya kadar düzenlenen Ordu 2024 Uluslararası Askeri-Teknik Forumu’nda sergilendiğini bildirdi. Rapor, Orta Doğu’nun, Hamas lideri İsmail Haniye’nin 31 Temmuz’da Tahran’da öldürülmesinin ardından İran’ın İsrail’e karşı misilleme tehdidine hazırlandığı bir dönemde geldi. İsrail, suikastın sorumluluğunu ne doğruladı ne de reddetti.

24 SAAT UÇABİLİYOR

İran, geçen yılın ağustos ayında Muhacir-10 sisteminin ayrıntılarını açıklayarak, sistemin uçuş menzilinin ve süresinin artırıldığını ve daha fazla yük taşıyabildiğini belirtmişti. Söz konusu rapora eşlik eden videoda, İbranice ve Farsça “Sığınaklarınızı hazırlayın” ifadesinin yer aldığı diğer askeri teçhizatla birlikte insansız hava aracı görülüyor. İran medya raporlarına göre, insansız hava aracının 2.000 kilometre (1.240 mil) operasyonel menzili var ve 24 saate kadar uçabiliyor. Yükünün 300 kilograma (661 pound) ulaşabileceği, Muhacir-6’nın kapasitesinin iki katı olduğu da eklendi. Bu arada, Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’ın Rusya’ya yüzlerce balistik füze teslim etmeyi planladığı yönündeki haberlerden derin endişe duyduğunu ve böyle bir hareketin dramatik bir tırmanış anlamına geleceğini söyledi.


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FATH-360 BALİSTİK FÜZE

Reuters, iki Avrupa istihbarat kaynağına göre, düzinelerce Rus askeri personelinin İran’da Fath-360 yakın menzilli balistik füze sistemini kullanmak üzere eğitildiğini Cuma günü bildirdi . Kaynaklar, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı için uydu güdümlü silahlardan yüzlercesinin yakın zamanda Rusya’ya teslim edilmesini beklediklerini eklediler. BM Güvenlik Konseyi’nin İran’ın bazı füze, insansız hava aracı ve diğer teknolojilerin ihracatına yönelik kısıtlamaları Ekim 2023’te sona erdi. Ancak ABD ve Avrupa Birliği, İran’ın Orta Doğu’daki vekillerine ve Rusya’ya silah ihracatı konusundaki endişeler nedeniyle İran’ın balistik füze programına yönelik yaptırımları sürdürdü. Reuters, Şubat ayında İran ile Rusya arasındaki askeri işbirliğinin derinleştiğini ve Moskova’nın İran’ın karadan karaya füzelerine ilgi duyduğunu bildirmişti. Kaynaklar o dönemde haber ajansına yaklaşık 400 adet Fateh-110 uzun menzilli yüzeyden yüzeye balistik füzenin teslim edildiğini söyledi. Ancak Avrupa istihbarat kaynakları Reuters’a, kendi bilgilerine göre henüz bir transferin gerçekleşmediğini söyledi. Ukraynalı yetkililer savaş sırasında herhangi bir İran füzesi kalıntısı veya enkazı bulduklarını kamuoyuna bildirmediler. Kiev’deki yetkililer yorum talebine hemen yanıt vermediler. (Sanayi Gazetesi)

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