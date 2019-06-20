Taşan derede mahsur kalan vatandaş kurtarıldı Amasya’’da derenin taşması sonucu mahsur kalan bir kişi kurtarıldı.

Amasya’’da derenin taşması sonucu mahsur kalan bir kişi kurtarıldı.



Olay, Amasya’nın Merzifon ilçesinin Yalnız köyünde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Salkan Deresi’nin taşması sonucu Nihat Sapan (66) suyun ortasında bulunan toprak adacıkta mahsur kaldı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekiplerine haber verdi. AFAD ekipleri kısa süre olay yerine ulaşarak, mahsur kalan vatandaşı kurtardı.

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