Taş kadayıf tarifi nasıl yapılır? Taş kadayıf malzemeleri neler? Yumuşacık ağızda dağılan bir tatlı

Taş kadayıf tarifi ne, nasıl yapılır? Vereceğimiz bu tarifle kolayca ve lezzetli bir tatlı yapabileceksiniz.

TAŞ KADAYIF MALZEMELERİ

Hamuru için:

1 su bardağı su

1 su bardağı ılık süt

1,5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı şeker

Çok az tuz

İç harcı için:

Çekilmemiş ceviz

Tarçın

Şerbeti için:

2,5 su bardağı su

2 su bardağı şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu

TAŞ KADAYIF TARİFİ NASIL YAPILIR? BU YÖNTEM EN İYİSİ...

Tencereye aldığımız şeker ve suyu şeker eriyene kadar karıştırıp daha sonra kaynamaya bırakın. Yaklaşık 10 dakika kaynayınca limon suyunu ekleyerek 5 dakika daha kaynatın. Ardından soğumaya bırakın. Tatlının hamuru için bir karıştırma kabına ılık süt, su, maya, tuz, şeker ve unu karıştırın. Pürüzsüz olana kadar karıştırdıktan sonra mayalanması için streç filmle kapatıp bekletin. İyice ısıtılan tavaya mayalanan hamurdan bir kepçe döküp yalnızca alt kısmını pişirin. Üstü göz göz olduğunda ve altı kızardığında temiz bir bezin üzerine alın. Hamur bitene kadar aynı işlemleri tekrarlayın. İç harcı için iri doğranmış cevize tarçın ekleyerek karıştırın. Cevizli harcı hamurların orta kısmına yerleştirin. Hamur bitene kadar yaptığınız tatlıları daha sonra kızgın yağa alarak kızartın. Sıcak tatlılara soğuk şerbeti dökerek süsleyin. Daha sonra servis edebilirsiniz.

Taş kadayıf buzdolabında kaç gün saklanır?

Çiğ kadayıf, paketi açılmadan ağzı kapalı bir şekilde buzdolabına yerleştirilebilir. Buzdolabında ortalama 7-10 gün saklanır. Paketin üzerinde yazan son kullanma tarihine mutlaka dikkat etmek gerekir. 10 günü geçen kadayıflar, kullanılmamalıdır.

Kadayıf tatlısını kim buldu?

Kadayıfın tarihi Selçuklular dönemine kadar uzanmaktadır. Selçuklu ve Anadolu Beylikleri zamanında imaretler ve aşhanelerde verilen yemekler listesinde kadayıfın da bulunduğu, ayrıca “Berayı Hassa” adındaki mutfak defterlerindeki kayıtlardan sultanın tercihleri arasında kadayıfın bulunduğu nakledilmektedir.

Taş kadayıf ismi nereden gelir?

Güney illerimizde yassı kadayıfa verilen isimdir. pişince taş kadar olmasa da kıtır kıtır diyebileceğimiz bir sertlikte olduğundan bu isim uygun görülmüş.

Taş kadayıf yumurtaya bulanır mı?

Hazırladığınız taş kadayıfları yumurtaya bulayıp kızgın yağda kızartın. ( Yumurtaya bulamak istemezseniz, bulamadan da kızartabilirsiniz. ) Kızaran kadayıfları önceden hazırladığınız ve soğuttuğunuz şerbetin içine atın. Şerbeti iyice çekince içinden çıkarıp servis edin.