Taş gibi yoğurt yapımı: Yoğurt suyunun faydalarını duyunca inanamayacaksınız!

Yoğurttan alınan kalsiyum yağ yakımını hızlandırmaktadır. Yoğurt ayrıca potasyum, fosfor, riboflavin, iyot, çinko, A, E ve B vitaminleri içermektedir. Bu da yoğurdu gastrointestinel bozukluklara, hipertansiyona yol açan kötü kolesterol ve kalp-damar hastalıklarına karşı güçlü bir koruyucu haline getirmektedir.

Yoğurtta bulunan tüm vitamin ve mineraller yoğurdun suyunda da bulunur. Aynı zamanda yoğurttan B vitamini almak istiyorsanız yoğurdun suyunu tüketmelisiniz.

Kalp damar hastalıklarından diş eti sorunlarına, mide problemlerinden şeker hastalıklarına kadar pek çok hastalığa karşı onarıcı etkisi bulunuyor. İşte çocuk ve hamileler dâhil herkesin düzenli olarak tüketmesi önerilen yoğurt suyunun faydaları!

YOĞURT SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?

*Yoğurt suyu içerisinde bulunan bakteriler anti kanserojen özelliği sahip. Yoğurt suyunu tüketerek kanser hücrelerinin vücut içerisindeki yayılımının önüne geçebilirsiniz.

*Hamilelik döneminde yoğurt suyu tüketimi diş ve diş eti gibi sorunlara önemli ölçüde fayda sağlıyor.

*Yoğurt suyu tüketimi saçların güçlenmesi ve parlak görünmesine etki ediyor.

*Midede oluşan hazımsızlık sorununun giderilmesine yardımcı oluyor.

*Büyüme çağındaki çocukların yoğurt suyunu düzenli olarak tüketmesi öneriliyor. Çocuklarda yoğurt suyu tüketimi kemik yapılarının güçlenmesine etki ediyor.

*Sağlıksız beslenme sonucunda bağırsak florası bozulabilir. Yoğurt suyu tüketimi bağırsak florasının eski dengesine dönmesine yardımcı oluyor.

*Böbrek taşının düşmesine yardımcı oluyor.

*Yoğurt suyu tüketimi vücutta bulunan zararlı toksinlerin vücut dışına atılmasına yardımcı oluyor.

*Hipertansiyonu düşürücü etkisi olmakla birlikte kalp ve damar hastalıklarının önüne geçtiği de bilinen yararları arasında bulunuyor.

*Grip ve nezle gibi hastalıklara karşı koruyucu nitelikte. Ayrıca hastalıkların çabuk iyileşmesini de sağlıyor.

*Kadınlarda yaygın olarak görülen kemik erimesine karşı kemiklerin güçlenmesine katkı sağlıyor.

*Yoğurt suyu birçok hastalığa karşı fayda sağladığı gibi cilt sorunlarına karşı da etkili. Ciltte bulunan sivilcelerin azalmasına ve kırışıklıkların giderilmesine yardımcı oluyor.

*İçerisinde bulunan probiyotikler ile kötü huylu tümörlerin vücuda yayılmasının önüne geçiyor.

*Yoğurt suyu yağ yakımına destek veriyor.

*Vücut direncinin artmasına fayda sağlıyor.

*Spor sonrası kas kramplarının oluşmasını engelliyor.

*Tokluk hissi vermesi ve ödem söktürücü olması sebebiyle diyet listelerinde yer alıyor.

Taş Gibi Yoğurt Yapımı Tarifi İçin Malzemeler

5 kilo süt

5 tatlı kaşığı yoğurt

2 tatlı kaşığı silme şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Taş Gibi Yoğurt Yapımı Tarifi Nasıl Yapılır?

Sütümüzü kaynatıyoruz. İçine yaşanması için bir kepçe atabilirsiniz. Süt kaynamaya başladıktan sonra 10 dk kadar kaynatın. Sütün 2 parmak kadar azalması gerekiyor. Süt sıcakken mayalanacak kapların içine konulmalıdır. iki ayrı kapta mayalayabilirsiniz. Mayalanmayı yapacağınız kap muhakkak cam olsun kavanoz olabilir yada derin porselen kabı kullanın.

En önemli nokta mayayı süte ne zaman karıştıracağımız. Evet ben süte parmağımı daldırın ve ona kadar saydığımızda eliniz hala ısıya dayanabiliyorsa mayamı süte karıştırın.

Sütümden bir kaç kaşık alıp maya olarak kullanacağım yoğurdun içine katıyorum, tuz ve şekeri de ekleyip iyice karıştırıyorum. Pürüzsüz bir hala gelince süte ekleyin.

Tabi ekleme işini bekleme sırasında sütün üzerinde oluşan kaymağı kaybetmemek için tencerenin yanından azıcık açıp oradan ekleyin. Ve kaymak tabakası dağılmadan alttan azıcık karıştırıp bırakın. Tenceremin ağzına delikli bir kevgir yerleştirin ve sütümüzü 2-3 kat örtün. 5 saat sonra ağzı açık dolaba kaldırın ve 7-8 saat orada dinlendirin. Sonra tenceremizin kapağını kapatabilirsiniz. Taş gibi yoğurdunuz hazır.

Püf Noktası

Süt ısısını ayarlamak için serçe parmağınız ile kontrol sağlayın. Parmağı yakmayacak derecede ılık olmalıdır.

Yoğurt suyunun kullanım alanları

Elde ettiğiniz yoğurt suyunu özellikle hamur işlerinde kullanabilirsiniz. Kek harcının kocaman kabarmasını sağlayacak, poğaçalarınızın lezzetli ve yumuşacık olmasına yardımcı olacaktır.

Yoğurt suyu günde kaç bardak içilmeli?

Her gün bir bardak tüketilebilir. Özellikle yoğurt suyunun böbrek taşına faydaları da bulunuyor. Bu rahatsızlığı yaşayan kişiler evde yapılan yoğurdun suyunu rahatlıkla içebilirler.

Yoğurt suyu aç karnına içilir mi?

Aç karnına içilen yoğurt suları sindirimi kolaylaştırır ve vücutta biriken yağların parçalanmasına yardımcı olur. Daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde zayıflamak isteyenler her sabah, kahvaltıdan önce yoğurt suyu içebilir. Kas kaybını önleyip sadece yağları yaktığı için de yoğurt suyu oldukça faydalıdır.