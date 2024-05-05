Taş evler sis bulutunda kayboldu!
Bitlis'te sis bulutu arasında kaybolan taş evler adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Bitlis’in Hizan ilçesindeki taş evlerden oluşan köyler, ilkbahar mevsimiyle birlikte yağmur sonrası oluşan sis bulutlarıyla kartpostallık manzaralar oluşturuyor.
Çoğu derin vadilerdeki yamaçlara kurulu çok katlı tarihi taş evlerden oluşan köyler, sis ve oluşan bulutlar sonrası hayran edici görüntüler oluşturdu. Hizan’a bağlı Uzuntaş köyündeki üst üste sıralı taş evlerin yağmur sonrası oluşan sis bulutlarıyla bütünleştiği eşsiz manzara havadan görüntülendi.
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