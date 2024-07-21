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Yerel Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurdu!
Yerel

Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurdu!

Yeniakit Publisher
2024-07-21 15:57:00 -
Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurdu!

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde yaşaya D.A. tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

İlçeye bağlı Ömerköy Mahallesi'nde baba D.A. ile oğlu Hüseyin A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.A, oğlunu av tüfeğiyle vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hüseyin A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma, baba D.A'yı gözaltına alırken, oğlunun cesedi ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mihalıççık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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