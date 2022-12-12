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Gündem Tartıştığı mesai arkadaşının kulağını kesti! Sen ne çeşit bir manyaksın oğlum
Gündem

Tartıştığı mesai arkadaşının kulağını kesti! Sen ne çeşit bir manyaksın oğlum

Karaman’da aynı fabrikada çalışan Salih A. ile Hakkı A., mesaileri bittikten sonra Yavuz Sultan Selim Bulvarında karşılaştı. İki arkadaş arasında belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Salih A., arkadaşı Hakkı A.’nın kulağının bir kısmını kesip, sırtından bıçakla yaraladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 11:03:00 -
Tartıştığı mesai arkadaşının kulağını kesti! Sen ne çeşit bir manyaksın oğlum

Karaman’da aynı fabrikada çalışan Salih A. ile Hakkı A., mesaileri bittikten sonra Yavuz Sultan Selim Bulvarında karşılaştı.

İki arkadaş arasında belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Salih A., arkadaşı Hakkı A.’nın kulağının bir kısmını kesip, sırtından bıçakla yaraladı. Salih A. da kavgada bıçakla ellerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hakkı A. olay yerindeki bir otomobille, Salih A. ise ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

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