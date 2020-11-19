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Gündem Tartıştığı kocasını bıçakladı
Gündem

Tartıştığı kocasını bıçakladı

Karabük’te Dilara T. (20), tartıştığı eşi Onur T.'yi (26) sırtından bıçakladıktan sonra kendisini eve kitledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 05:57:00 -
Tartıştığı kocasını bıçakladı

Olay, gece saatlerinde Karabük'te 100.Yıl Mahallesi 1079. Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Tartışan çift arasında yaşanan arbede sırasında Dilara T., bıçak ile eşi Onur T.'yi sırtından yaraladı. Bağırışma sesleri nedeniyle komşuların haber üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekipleri, Onur T.'yi sırtından bıçaklanmış bir halde apartmanın girişinde buldu. Ambulansa alınan Onur T. Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, eşini sırtından bıçakladığı belirtilen Dilara T.’nin daire içinde olduğunu tespit etti ve kapıyı açmasını istedi. Polisin ikna ettiği Dilara T. kapıyı açarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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