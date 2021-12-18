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Yerel Tartıştığı karısını tüfekle sırtından vurarak öldürdü
Yerel

Tartıştığı karısını tüfekle sırtından vurarak öldürdü

Antalya’nın Demre ilçesinde, 1 çocuk annesi kadın, tartıştığı kocası tarafından av tüfeğiyle sırtından vurularak öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 14:39:00 -
Tartıştığı karısını tüfekle sırtından vurarak öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay, gece yarısı 01.00 sırasında Demre ilçesi Karabucak Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan 37 yaşındaki Metin B., 9 yıllık eşi 1 çocuk annesi Ümmü Gülsüm B. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından Metin B., eşine av tüfeğiyle ateş etti. Sırtından vurulan kadın kanlar içinde yere yığıldı. Metin B., olayı polis ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından eve gelen sağlık ve polis ekipleri Ümmü Gülsüm B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlı ise polis merkezine giderek teslim oldu. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından genç kadının cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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