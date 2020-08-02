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Yerel

Tartıştığı eşine kafa atarak böyle bayılttı!

Osmaniye'de, sokak ortasında tartıştığı eşine kafa atan kişi güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganın eşine sürekli şiddet uyguladığı, kadının ise korktuğu için şikayetçi olmadığı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 11:14:00 - 2020-08-02 11:18:53

Kent merkezinde kimliği belirsiz kişi, eşi olduğu öğrenilen kadınla bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan, çocuklarının gözü önünde, eşine kafa attı. Kadın, yere yığılırken, çocuğu da koşarak yanına gidip, annesine sarıldı. Saldırgan, daha sonra yanına gittiği eşini yerden kaldırdı. Olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde kadın ve eşinin konuştuğu, eşinin bir anda kadına kafa attığı ve kadının yere yığıldığı anlar yer aldı.

Korktuğu için şikayetçi olmadı

Öte yandan çiftin, çevredeki esnaf tarafından tanındığı öğrenildi. Saldırganın, eşine sürekli şiddet uyguladığı, kadının ise korktuğu için şikayetçi olmadığı iddia edildi.

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Yorumlar

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Farkındaysanız ilk kadin adamın suratına vuruyor adam da kafa atıyor. Ben bir bayanım. Bit erkeğin kadına vurması çok çirkin. Bu kadın resmen önce vurarak adama bana vurabilirsin şiddet serbest diyor. Kadın kadın olmazsa erkrk de ona erkek muamelesi yapar. Kimse vuran birine öbür yanağını çevirmez.
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