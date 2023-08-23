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Yerel Tartıştığı eşi tarafından silahla vuruldu
Yerel

Tartıştığı eşi tarafından silahla vuruldu

Yeniakit Publisher
2023-08-23 02:07:00 -
Tartıştığı eşi tarafından silahla vuruldu

Bayrampaşa'da, iddiaya göre bir kadın, tartıştığı eşi tarafından silahla vuruldu. Saldırıyı gerçekleştiren koca olay yerinden kaçarken, kadın hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşadıkları dairede eşi ile tartışmaya giren kadın, silahla vuruldu. Saldırıyı gerçekleştiren koca olay yerinden kaçarken, kadın yaralandı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak kadını en yakın hastaneye kaldırdı. Kadının hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği dairede detaylı inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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