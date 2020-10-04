Tartıştığı eniştesini tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
SAKARYA (AA) - Sakarya'da, tartıştığı eniştesini tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Erenler ilçesi Ekinli Mahallesi'nde tartıştığı eniştesi Buhra Sain'i (36) tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan İ.O'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Erenler ilçesinde dün akşam kavgaya dönüşen tartışmada İ.O. tüfekle ateş açmış, Buhra Sain olay yerinde hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.