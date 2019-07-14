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Tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle öldürdü!

Malatya'da bir adam, teyzesinin eşiyle tartıştıktan sonra pompalı tüfekle ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan şahıs hayatını kaybetti.

14 Temmuz 2019 Pazar 10:13
Tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle öldürdü!

Malatya'da bir kişi tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle öldürdü.

Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi'nde, Hüseyin Y. ile teyzesinin eşi Eyüp Mengeş (42) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Hüseyin Y. yanındaki pompalı tüfekle eniştesine ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mengeş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Zanlı Hüseyin Y. daha sonra otomobiliyle İl Emniyet Müdürlüğü nizamiye girişine giderek, olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfekle teslim oldu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mengeş'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 10:13
  1. Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı
  2. Malatya
  3. Battalgazi
  4. Saray Mahallesi
  5. Eyüp Mengeş
  6. Hüseyin Y.
  7. İl Emniyet Müdürlüğü

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