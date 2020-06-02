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Aktüel

Tartıştığı babası ile kardeşini bıçakla yaraladı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 16:39:26 -
Tartıştığı babası ile kardeşini bıçakla yaraladı

KARAMAN (AA) - Karaman'da tartıştığı babası ile kardeşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şevki B, babası Mustafa ve kardeşi Hüseyin B. ile Larende Mahallesi 635. Sokak'taki evde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda, Şevki B, babası ve kardeşini bıçakla yaraladı.

Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlunun hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri Şevki B'yi gözaltına alarak karakola götürdü.

Karaman Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekibi, ev ve çevresinde inceleme yaptı.

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