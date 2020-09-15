Tartıştığı ailesinin evini yaktı

Başkent Ankara'da Çankaya'ya bağlı Keklik Pınarı Mahallesi 405 sokakta bulunan bir apartmanın önüne gelen kimliği belirsiz zanlı, polis memuru L.D'ye ait 8 numaralı daireye yanıcı madde atarak olay yerinden uzaklaştı.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken dairede ufak çaplı hasar meydana geldi.

Verilen ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri zanlının ticari bir taksiye binerek kaçtığını tespit etti.

Polis ekipleri tarafından yapılan açıklamada, L.D'nin üniversite öğrencisi olan ve bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle ailesi ile sorunlar yaşayan oğlu R.D'nin olayı gerçekleştirdiğini tespit etti.

Kendi ailesini daha öncede yakmakla tehdit eden R.D'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.