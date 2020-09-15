  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tartıştığı ailesinin evini yaktı
Gündem

Tartıştığı ailesinin evini yaktı

Ailesine ait olan Ankara Çankaya'da bulunan eve gelin R.D. evi kundakladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 05:13:00 -
Tartıştığı ailesinin evini yaktı

Başkent Ankara'da Çankaya'ya bağlı Keklik Pınarı Mahallesi 405 sokakta bulunan bir apartmanın önüne gelen kimliği belirsiz zanlı, polis memuru L.D'ye ait 8 numaralı daireye yanıcı madde atarak olay yerinden uzaklaştı.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken dairede ufak çaplı hasar meydana geldi.

Verilen ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri zanlının ticari bir taksiye binerek kaçtığını tespit etti.

Polis ekipleri tarafından yapılan açıklamada, L.D'nin üniversite öğrencisi olan ve bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle ailesi ile sorunlar yaşayan oğlu R.D'nin olayı gerçekleştirdiğini tespit etti.

Kendi ailesini daha öncede yakmakla tehdit eden R.D'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Acılı baba fotoğraftaki 3 oğlunun kara haberini aynı gün aldı
Gündem

Acılı baba fotoğraftaki 3 oğlunun kara haberini aynı gün aldı

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında en büyüğü 24 yaşında olan 3 kardeş hayatını kaybetti. Kardeşlerden geriye ise babalarıyla birlikte ..
Yunan profesörden gündemi sarsan iddia: Türklerin bir sonraki hedefi orası
Gündem

Yunan profesörden gündemi sarsan iddia: Türklerin bir sonraki hedefi orası

Yunan Profesör İonnnis Mazis, Türkiye'nin bir sonraki hedefinin Meis Adası'na asker çıkarmak olduğunu iddia etti.
Oruç Reis ile ilgili son dakika açıklaması
Gündem

Oruç Reis ile ilgili son dakika açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Oruç Reis'in ikmal ve bakım işlemlerinin sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edeceğini duyur..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı