Tartışmalı kararlara son nokta! ‘Organize işin kralı yapıldı’

Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş, evinde Medipol Başakşehir’i konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Medipol Başakşehir'in golünü Crivelli atarken Beşiktaş'a beraberliği getiren isim Burak Yılmaz oldu.

Maçın ilk yarısında Adem Lajic ile hakem Suat Arslanboğa çarpıştı. Bu çarpışmanın ardından Lajic, hakemi elleriyle itince sarı kart gördü. Bu pozisyonun ardından hakem, Beşiktaşlı futbolcuya kırmızı kart göstermediği için eleştirildi.

1 dakika uzayan ilk yarının uzatma dakikasında Başakşehirli Guldbransen ile Beşiktaş'tan Douglas, gelen uzun topla Beşiktaş kalesine doğru topu almak için mücadeleye girdi. İki futbolcu da yerde kaldı. Başakşehir cephesi, lehlerine faul ve kırmızı kart beklerken hakem Suat Arslanboğa, Guldbransen'in faul yaptığına hükmetti. Arslanboğa, pozisyonu VAR'a danışmadan bitirdi ve ilk yarının son düğünü çaldı.

Bunun ardından Başakşehir yedek kulübesinden Uğur Uçar, pozisyona itiraz ettiği için sarı kart gördü. Başakşehir, maçın devre arasında Twitter üzerinden hakeme tepki gösterdi. İstanbul ekibi, "Kırmızı kart beklediğimiz pozisyonda hakem Suat Arslanboğa ilk yarıyı bitirdi ve itirazdan ötürü yedek kulübemizdeki bir kaç futbolcumuza sarı kart gösterdi" mesajını paylaştı.

Yerden yere vuruldu

Maçı yöneten hakem Suat Arslanboğa, tartışmalı kararlarıyla dün akşama damga vururken özellikle Beşiktaş'ı 9 kişi bırakmadığı için yerden yere vuruldu. Spor otoriteleri hakem Arslanboğa'yı kötü yönetiminden dolayı sert bir dille eleştirdi. İşte o yorumlar...

Ahmet Çakar: Organize işin kralı bu akşam yaşandı. Beşiktaş'ı sıkıntılı halden kurtarma operasyonu yapıldı. Suat Arslanboğa ve VAR hakemleri Douglas'a kırmızı kart vermedi. Şeytanlık yapıp devreyi bitirdiler. Kasıttır bu.

Rıdvan Dilmen: İlk yarının son dakikasında yaşanan pozisyona önce kırmızı kart dedim ben. Konuştuklarımın yüzde 95'i de kırmızı diyor. Bir kere o pozisyon VAR'ı hak ediyor. Suat hocanın bakması lazım. Pozisyona baktım ben tekrar. Benim kararım devam olurdu. Bir şey diyemem. Ancak VAR'a bakması lazımdı. Sen VAR'a git, yine Beşiktaş lehine vereceksen ver ama bir git bak yani. Hakem, bir futbolcudan dayak yiyemez. Bu kırmızı! Tartışma farklıdır, vurma farklı. Ljajic'in pozisyonu net kırmızı kart.

Erman Toroğlu: Hakem Beşiktaşlıydı. Ljajic'le çarpışıyor hakem. Nerede olduğunu bilmiyor. Onu toparlayayım derken, Ljajic hakemi itiyor. İtemezsin ya o zaman kırmızı kart. Net kırmızı kart. 45. dakikada net bariz gol şansı. Sana göresi bana göresi yok.

Deniz Çoban: 45’te Douglas Gulbrandsen’i tekrar düşürdü. Pozisyonda bariz gol şansı da vardı. Douglas’ın kırmızı kartla oyundan atılması gerekirdi ancak Arslanboğa, Başakşehir aleyhine hücum faul çaldı. Gulbrandsen’in Douglas’a faulü gerektirecek bir müdahalesi yoktu. Arslanboğa ikinci kez kırmızı kartına başvurmayarak önemli bir hataya imza attı. Ljajic ile Arslanboğa arasında bir diyalog geçti ve ardından Ljajic Arslanboğa’yı itti. Hakemi itmenin karşılığı net bir kırmızı karttır ancak Arslanboğa sarı kart göstermekle yetindi. Bu dakikada Beşiktaş 10 kişi kalmalıydı.

Serdar Ali Çelikler: İki tane sıkıntılı takımın maçına Suat Aslanboğa adlı yetersiz, nakıs ama akıllı ve eyyamcı bir hakemi atayarak MHK, "aman benden çıksın iş" diye düşündü. Aslanboğa da "KALİTELİ BİR EYYAMCI" olarak devre sonunda Douglas'a 2. sarıdan kırmızı kart gösterip Beşiktaş'ı eksilteceğine 'terse faul' çaldı. Sonra da devreyi bitirdi. İtiraz edenlere de sarı kartları çıkartıp rahatladı.