Tartışmalar şiddetlendi! Almanya'da elektrik çelişkisi

Enerji krizi nedeniyle zor bir kışa hazırlanan Almanya'da geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanacak mı? Federal Sivil Savunma ve Afet Yardımı Dairesi'nden (BBK) çelişkili açıklamalar geldi.

Enerji krizi nedeniyle tasarruf uyarılarının yapıldığı Almanya'da Federal Sivil Savunma ve Afet Yardımı Dairesi'nin (BBK) başkanı Ralph Tiesler'in Welt am Sonntag gazetesine yaptığı kesinti uyarısı Almanya'da yeni bir tartışma başlattı. Tiesler'in uyarısının ardından, BBK ile Almanya'da elektrik ve gaz dağıtımı ve denetiminden sorumlu Federal Ağ Ajansı, Almanya'da geniş kapsamlı elektrik kesintileri beklenmediğini belirten açıklamalar yaptı.

Bölgesel ve süresi sınırlı kesintiler

Bir BBK sözcüsü konuyla ilgili açıklamasında, Almanya'da kışın geniş kapsamlı elektrik kesintileri meydana gelmesinin "oldukça ihtimal dışı" olduğunu ifade etti. Tiesler'in "tedbirli davranmanın öneminin altını çizmek için böyle bir açıklama yaptığını" söyleyen kurum sözcüsü, Tiesler'in "bölgesel ve süresi sınırlı kesintilere" atıfta bulunduğunu ifade etti.

"Elektrik enerjisi tedarik sistemi çoklu yedeklerle tasarlanmıştır ve kesinti durumunda elektrik şebekesini stabilize etmek için çok sayıda güvenlik mekanizmasına sahiptir" diye konuşan BBK Sözcüsü, genel arzı sağlamaya devam etmek için bölgesel ve geçici zorunlu kesintiler yapılması ihtimalinin de "düşük kabul edildiğini" ifade etti. Sözcü, kurumun başkanı Tiesler'in "yanlış anlaşılmaya mahal veren" açıklamasından ötürü üzüntü duyduklarını belirtti.