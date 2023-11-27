Tartışmalar daha da alevlenecek! İşte geceye damga vuran pozisyonun VAR kayıtları

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 ile geçti.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, maçın 54. dakikasında Samet Akaydin'in eline çarpan topta Hüseyin Göçek'in VAR incelemesi sonrası Arda Kardeşler'i penaltı için uyarmamasına tepki gösterdi.

Toroğlu, "Fenerbahçe’de bir santrfor vardı Göçek diye, köşeye bir taktı bitirdi hocam. Kimse kusura bakmasın iğrenç bir olay. Yazık Fenerbahçe zarar görecek bu işten" dedi.

Diğer eski hakemler ve yorumcular da tartışmalı pozisyonun penaltı olduğu yönünde görüş bildirdi.

Müsabakanın 54. dakikasında Samet Akaydin'in tartışmalara neden olan penaltı pozisyonunda VAR tarafından devam kararı verilmesine tepki gösteren Erman Toroğlu, A Spor'da yayımlanan maç sonu programında şunları söyledi:

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"Hüseyin Göçek vardı VAR’da. Sen istediğin kadar Fenerbahçe iyi oynamadı, orta saha böyleydi, ileri uç böyleydi de. Fenerbahçe’de bir santrfor vardı Göçek diye, köşeye bir taktı bitirdi hocam. Kimse kusura bakmasın iğrenç bir olay. Yazık Fenerbahçe zarar görecek bu işten.

Fazla uzatmadan konuşmak istiyorum, Ali Koç’u mahkemeye veren MHK Başkanı o gün istifa etmezse, bugünü yaşarsın. Lehine verse Fener’in aleyhine konuşulacak, aleyhine verse Fener’in aleyhine konuşulacak. Olmaz, sokmayın bu hale gidin abi, defolun ya. Milleti birbirine kırdırmayın federasyon. Bugünkü iğrenç olayı hep beraber konuşacağız.

Futbolcular, ezildiler biliyor musun o karar altında. İsmail Kartal ne diyecek acaba. Fenerbahçeli futbolcular biliyorlar, futbolcu cin gibidir. Ondan sonra oyundan koptular, seyirci de bir tuhaf oldu.

Orada emek veriyorsun yazık ya. Bana ne Fener, Galatasaray beni ilgilendirmiyor. Yapmayın bunları, bırakın çocuklar oynasın.

Bunun hakemliği neydi VAR olacak."

Diğer hakemlerin görüşleri ise şu şekilde:

Ahmet Çakar PENALTI

Fırat Aydınus PENALTI

Tolga Özkalfa PENALTI

Yunus Yıldırım PENALTI

Erman Toroğlu PENALTI

Süleyman Abay PENALTI

Deniz Ateş Bitnel PENALTI

Kuddusi Müftüoğlu PENALTI

Mustafa Kamil Abitoğlu PENALTI

SERHAT ULUEREN VAR KAYITLARINI AÇIKLADI

Telegol moderatörü Serhat Ulueren, “VAR konuşmasını Temsilciler Kurulu’ndaki 4 üyenin birisinden aldım!” diyerek VAR kayıtlarını paylaştı.

Ulueren'in paylaştığına göre, maçın hakem Arda Kardeşler ile VAR hakemi Hüseyin Göçek arasında geçen diyalog şöyle:

VAR Hüseyin Göçek: "Arda, bir dakika oyunu başlatma."

Hakem Arda Kardeşler: "Ne oldu?"

Göçek: "Samet kayarak giriyor, Livakovic'ten önce müdahalesi var, sağ dirseği açık. Top dirseğine çarpıyor veya dirseğiyle topu kesiyor. Pozisyona bakar mısın? Seni VAR'a davet ediyorum. Gel monitörden pozisyonu izle, yorumlayabilirsin. Kol, vücuttan fazla açık."

Kardeşler: "Hüseyin, pozisyona çok uzak değildim. Önüm açıktı. Pozisyonu net gördüm. Tamamen bir çarpma, elle veya kolla oynama yok."

Göçek: "Benim önümde şu an görüntü duruyor. Gel istersen sen de bak pozisyona."

Kardeşler: "Çok yakın mesafe. Kolun doğal konumda olduğunu düşünüyorum. Çünkü pozisyonu gördüm. Ben oyunu devam ettireceğim."