Tartışmalar artıyor: HES kodu olmayanın artık otobüste de yeri yok!

Geçtiğimiz aylarda Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı yayınlanan bir genelge ile toplu taşımada HES kodu kullanımı zorunlu hale gelmişti. Bu konuda adım atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, HES kodu ile İstanbul Kart eşleştirmesinin yapılabilmesi için yeni bir siteyi devreye aldı.

Bunu yapmadan İstanbul Kart kullanamazsınız!

Bu eşleştirmenin yapılması gerekiyor zira 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren bu eşleştirilmesi yapılmayan kartlar toplu taşımada kullanılmayacak. Bu durumda kalmamak için 15 Ocak tarihinden önce bu eşleştirmeyi yapmanız gerekiyor.

Anlattığımız yöntemle İstanbul Kart'a HES kodunu eşleştirebiliyorsunuz. Bunun için öncelikle HES kodunuzun olması gerekiyor. Eğer bu kodunuz yoksa e-Devlet üzerinden bu kodu alabileceğinizi belirtelim. HES kodunuzu aldıktan sonra internet üzerinden https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ adresine girerek karşınıza çıkan formu doldurmanız gerekiyor. Bu işlemin ardından telefonunuza gelecek kodu girdiğinizde eşleştirme bitmiş oluyor.

Kaynak: Teknoloji Oku