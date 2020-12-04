  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Tartışma çıkartan pozisyon: VAR 'devam' dedi, Beşiktaşlılar çılgına döndü
Spor

Tartışma çıkartan pozisyon: VAR 'devam' dedi, Beşiktaşlılar çılgına döndü

Süper Lig'in 11. haftasında, Beşiktaş-Kasımpaşa karşılaşmasının 19. dakikasında tartışma çıkartan bir pozisyon yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 20:46:00 -
Tartışma çıkartan pozisyon: VAR 'devam' dedi, Beşiktaşlılar çılgına döndü

Süper Lig'in 11. haftasında, Beşiktaş-Kasımpaşa karşılaşmasının 19. dakikasında tartışma çıkartan bir pozisyon yaşandı. Beşiktaşlıların elle oynama gerekçesiyle penaltı beklediği pozisyonda hakem Bahattin Şimşek oyunu devam ettirirken VAR'ın başında olan Mustafa Öğretmenoğlu da herhangi bir uyarıda bulunmadı.

Beşiktaşlı futbolcular, söz konusu pozisyon için hakeme yoğun itirazlarda bulundu. Ghezzal'ın ayağından çıkan topta Kasımpaşa savunmasının elle oynadığını söyleyen siyah beyazlılar pozisyonun penaltı olması gerektiğini savundu.

Mücadelenin hakemi Bahattin Şimşek oyunu sürdürürken VAR Mustafa Öğretmenoğlu da pozisyon için orta hakeme herhangi bir uyarıda bulunmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Gül'ün avukatı: Yeni bir oluşum kuruyoruz
Gündem

Abdullah Gül'ün avukatı: Yeni bir oluşum kuruyoruz

DEVA Partisi’nin millî konularda yeterince hassas olmadığını ve sol bir parti görüntüsü verdiğini söyleyen Abdullah Gül'ün avukatı Latif Cem..
ABD’den Türkiye açıklaması: Ankara ile birlikte yapabiliriz
Dünya

ABD’den Türkiye açıklaması: Ankara ile birlikte yapabiliriz

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi Koel D. Rayburn, Türkiye'ye yaptığı ziyarete ilişkin bir açıklama yaptı.
Çin bu yıl üretilecek aşı miktarını açıkladı
Sağlık

Çin bu yıl üretilecek aşı miktarını açıkladı

Çin'de 600 milyon doz aşının bu yıl içinde piyasaya sunulmaya hazır hale getirileceği bildirildi.
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay