Tartışma çıkartan pozisyon: VAR 'devam' dedi, Beşiktaşlılar çılgına döndü

Süper Lig'in 11. haftasında, Beşiktaş-Kasımpaşa karşılaşmasının 19. dakikasında tartışma çıkartan bir pozisyon yaşandı. Beşiktaşlıların elle oynama gerekçesiyle penaltı beklediği pozisyonda hakem Bahattin Şimşek oyunu devam ettirirken VAR'ın başında olan Mustafa Öğretmenoğlu da herhangi bir uyarıda bulunmadı.

Beşiktaşlı futbolcular, söz konusu pozisyon için hakeme yoğun itirazlarda bulundu. Ghezzal'ın ayağından çıkan topta Kasımpaşa savunmasının elle oynadığını söyleyen siyah beyazlılar pozisyonun penaltı olması gerektiğini savundu.

Mücadelenin hakemi Bahattin Şimşek oyunu sürdürürken VAR Mustafa Öğretmenoğlu da pozisyon için orta hakeme herhangi bir uyarıda bulunmadı.