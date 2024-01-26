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Yerel Tarsus'un mitolojik tarihi anlatıldı
Yerel

Tarsus'un mitolojik tarihi anlatıldı

Yeniakit Publisher
2024-01-26 10:04:00 -
Tarsus'un mitolojik tarihi anlatıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) hizmet binasında, Tarsus'un tarihi derinliklerinin anlatıldığı söyleşiler sürüyor.

Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’in kendi yazdığı ‘Kilikya’da Antik Bir Kent: Tarsus’ kitabından alıntılar ve slayt eşliğinde gerçekleştirdiği söyleşide Ökten, Roma İmparatorluğu döneminde Kilikya’nın 2 başkentinden biri olan Tarsus’un, antik dünyanın en büyük tapınaklarından biri durumundaki Donuktaş’ı da bünyesinde barındırdığını ifade etti. Ayrıca Ökten, Tarsus’un binlerce yıllık geçmişinden yakın tarihe kadar uzanan önemli olayları ve kentte yaşamış değerli isimleri vurguladı. O dönemin önemli gelişmelerinden de bahseden Ökten, söyleşi sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayarak kitaplarını imzaladı.

Söyleşiyi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kent Katılımı ve Sivil Toplumla İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, Tarsus Müze Müdürü Doğukan Alper, yazarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar takip etti.

“Yazdığım kitabı Tarsuslulara anlatmak çok güzel bir duygu”

Kendisi de Tarsuslu olan Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, hemşehrileri ile buluşmaktan ve söyleşide sunum gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Bir Tarsuslu olarak buraya davet edilmek benim için çok mutluluk verici ve çok heyecan vericiydi. Tarsus benim doğup büyüdüğüm ve okuduğum bir kent. O yüzden burada, tabi ki anılarım çok çok önemli. Buraya gelmek benim için her zaman heyecan verici oluyor” dedi.

Doğup büyüdüğü bu kente birçok arkadaşına, ailesine ve tüm Tarsuslulara bir vefa borcu olduğunu da söyleyen Ökten, “O yüzden, Roma İmparatorluğu’na başkentlik yapmış bir kentin tarihini yazmak çok önemli. Bu benim için bir vefa borcuydu. O nedenle yazdığım kitabı aynı zamanda burada Tarsuslulara anlatmak da çok güzel bir duygu” ifadelerine yer verdi.

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