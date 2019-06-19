Tarsus’ta üzüm hasadı başladı Mersin’in Tarsus ilçesinde üzüm hasadı başladı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde üzüm hasadı başladı.

İlçede 110 bin dönüm alanda yapılan bağcılıkta ilk üzümü Trakya İlkeren cinsi verdi.

Sucular Mahallesi’nde Ali Yıldırım adlı çiftçi tarafından üretilen Trakya İlkeren cinsi üzümünün ilk hasadı yapıldı.

Türkiye’nin üzüm ihtiyacının yüzde 5’inin karşılandığı Tarsus’ta ağırlıklı Yalova incisi, Tarsus beyazı, Orli, Prima, Victoria, Retgulob cinsi üzümler yetiştiriliyor.

Sucular Mahallesi Muhtarı Mustafa Yıldırım, üzüm hasadına başladıklarını belirterek, “Erkenci üzüm çeşitlerimizin hasadına başladık. 3 çeşit üzümümüz var. İnşallah fiyatlar iyi olur, girdiler fazladır.Çiftçilerimiz inşallah karşılığını alır” dedi.

Bağ sahibi Ali Yıldırım ise ürünlerini iyi şekilde değerlendirmeyi ümit ettiğini söyledi.

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