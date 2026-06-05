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Gündem CHP’li isimden Özelcilere kapak! “Mertçe yeni parti kuruyoruz diyemiyorlar!”
Gündem

CHP’li isimden Özelcilere kapak! “Mertçe yeni parti kuruyoruz diyemiyorlar!”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP’li isimden Özelcilere kapak! "Mertçe yeni parti kuruyoruz diyemiyorlar!"

CHP’de üç dönem İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Yusuf Erciyas, Özgür Özel’in kuracağı partinin adını açıklayan Saygı Öztürk üzerinden Özelcilere fena daldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Mertçe yeni parti kuruyoruz diyemiyorlar, yok CHP, seçime giremeyecekmiş de, yok kapatılacakmış da… Çocuklar bile güler gerekçelerinize” şeklinde tepki gösteren Yusuf Erciyas paylaşımında şunları kaydetti: “Sadece siz biliyorsunuz hukuku, siyaseti… Dürüst olun, milleti hala kandırmaya devam etmeyin. Güya CHP’nin tüm menfaatini sadece siz savunuyorsunuz. Örgütümüzü yıllarca liyakat kandırmacasıyla belediyelere sokmadınız. Şimdi de yeni masallarla kandıracağını sanıyorlar. Milletin istiklali için değil, kendi istiklalini için parti kuracaklarsa buyursunlar er meydanına!”

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