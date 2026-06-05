CHP’li isimden Özelcilere kapak! “Mertçe yeni parti kuruyoruz diyemiyorlar!”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Mertçe yeni parti kuruyoruz diyemiyorlar, yok CHP, seçime giremeyecekmiş de, yok kapatılacakmış da… Çocuklar bile güler gerekçelerinize” şeklinde tepki gösteren Yusuf Erciyas paylaşımında şunları kaydetti: “Sadece siz biliyorsunuz hukuku, siyaseti… Dürüst olun, milleti hala kandırmaya devam etmeyin. Güya CHP’nin tüm menfaatini sadece siz savunuyorsunuz. Örgütümüzü yıllarca liyakat kandırmacasıyla belediyelere sokmadınız. Şimdi de yeni masallarla kandıracağını sanıyorlar. Milletin istiklali için değil, kendi istiklalini için parti kuracaklarsa buyursunlar er meydanına!”