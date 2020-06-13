  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tarsus’ta oda ve derneklere maske desteği sürüyor

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçede faaliyet gösteren oda ve dernekleri ziyaret ederek, maske desteğinde bulunmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 14:37:15 -
Tarsus’ta oda ve derneklere maske desteği sürüyor

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçede faaliyet gösteren oda ve dernekleri ziyaret ederek, maske desteğinde bulunmaya devam ediyor.


Türkiye’de ilk korona virüs vakasının açıklanmasının ardından salgının yayılmasına yönelik çalışmalar yapan Tarsus Belediyesi, ilçe genelinde tedbiri elden bırakmıyor. Salgının ikinci dalgasına karşı önlemleri en üst seviyeye çıkaran Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, oda ve derneklere maske ile el dezenfektanı desteğini sürdürüyor. Ziyaretlerde vatandaşların sorun ve taleplerini de dinleyen Bozdoğan, normalleşme süreci ile ilgili tedbirin elden bırakılmaması konusunda oda ve sivil toplum kuruluşu başkanlarına önerilerde bulundu.


Halkın sağlığını korumak adına korona virüse karşı mücadelelerinin artarak devam edeceğini belirten Bozdoğan , “Oda ve derneklere bağlı üyelerin iş yerlerinin periyodik olarak dezenfekte çalışmaları sürüyor. Tarsus Belediyesi olarak, salgının ikinci dalgasına karşı tüm tedbirlerimizi aldık. Sosyal mesafe, maske ve hijyenimize önem göstererek, kendimizi ve çevremizi hastalıktan korumak zorundayız. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli vakit geçirebilmeleri adına çalışmalarımızın salgın riski ortadan kalkana kadar süreceğinden bir şüpheniz olmasın" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı