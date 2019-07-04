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Tarsus’ta ’Nostalji Sinema’ keyfi sürüyor

Tarsus Belediyesi tarafından bu yıl düzenlenen ’Nostalji Sinema Günleri’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, izleyicilere ücretsiz patlamış mısır ile ayçiçeği çekirdeği ikramında bulunuyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:28
Tarsus’ta ’Nostalji Sinema’ keyfi sürüyor

Tarsus Belediyesi tarafından bu yıl düzenlenen ’Nostalji Sinema Günleri’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, izleyicilere ücretsiz patlamış mısır ile ayçiçeği çekirdeği ikramında bulunuyor.


Tarsus Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Sinema Genel Müdürlüğünce gösterime uygun görülen başyapıtlar, açık hava sinemasında mahallelerde vatandaşlarla buluşturuluyor. Her gün farklı bir mahalleden hafızalarda iz bırakan Yeşilçamın unutulmaz eserlerin gösterime sunulduğu etkinlikte, Türk sinemasında etki bırakmış filmler beyaz perdeye yansıyor. Etkinlikte, izleyicilere nostaljik bir gece yaşatılırken, film gösterimleri için 1960’lı yılların eski bir modelsinema makinası kullanılıyor. Tarsus Belediyesi, şimdiye kadar binlerce kişinin katılım sağladığı etkinlikte, izleyicilere ücretsiz patlatmış mısır ile ayçiçeği çekirdeği ikramında bulunuyor.


Ailecek sinemaya gitme kültürünün yok olmaya yüz tuttuğu günümüzde, kentin sosyal yaşantısına hareketlilik getiren açık hava sinema etkinliğine gelen vatandaşlar, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’a bu imkânı sağladığı için teşekkür ettiler. Bozdoğan ise “Kentin sosyal ve kültürel alanda gelişim sağlayarak ileri noktalara taşınmasına öncülük edecek aktiviteleri halkımızdan gelen taleplerdoğrultusunda gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:28
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