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Yerel Tarsus'ta kahreden ölüm! Serinlemek için ırmağa atlayan 23 yaşındaki genç akıntıya kapılarak can verdi!
Yerel

Tarsus'ta kahreden ölüm! Serinlemek için ırmağa atlayan 23 yaşındaki genç akıntıya kapılarak can verdi!

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Tarsus'ta kahreden ölüm! Serinlemek için ırmağa atlayan 23 yaşındaki genç akıntıya kapılarak can verdi!

Mersin’in Tarsus ilçesinden yürekleri dağlayan, ocaklara kor ateş düşüren acı bir haber geldi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde Çakırlı Mahallesi’nde bulunan Keşbükü Irmağında serinlemek için suya giren genç boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Emrullah Öztürk(23) adlı genç Keşbükü Irmağında suya atladıktan bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucunda, Emrullah Öztür'ün cansız bedenine suya atladığı noktanın yaklaşık 200 metre ilerisinde ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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