  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Siirt'te 3 teröristin korucunun şehit edildiği yerde etkisiz hale getirildiği bildirildi

İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 34 bin 636’ya ulaştı

Gazze'de camiler cuma ve bayram namazları için açılacak

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Afganistan'daki siyasi uzlaşıya destek

Afganistan'da siyasi kriz sona erdi
için kalan
Aktüel

Tarsus’ta Hal tesislerinde silahlı bıçaklı kavga: 5 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksi’nin ardiyeler bölümünde iki grup arasında çıkan kavgada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 19:08:37 -
Tarsus’ta Hal tesislerinde silahlı bıçaklı kavga: 5 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksi’nin ardiyeler bölümünde iki grup arasında çıkan kavgada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde hal tesisleri içerisinde yaşanan maddi hasarlı kaza nedeniyle iddiaya göre tartışma yaşandı. Bunun ardından saat 16.00 sıralarında Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksi’nin ardiyeler bölümünde 157 nolu iş yerinin önünde, aynı konuyla alakalı ikinci bir tartışma yaşandı. Silah ve kesici aletlerin kullanıldığı kavga esnasında Ö.Y. (38), H.Y. (36), E.Ş. (28), M.E. (55) ve H.B (44) çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi.


Hastaneye götürülerek tedavi altına alınan yaralılardan E.Ş. ve H.B.’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.


Kavgaya karışan Z.Y (43) ve B.E. (29) adlı şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede 2 adet boş kovan bulunurken yaşanan çatışmayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı