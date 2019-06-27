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Tarsus’ta açık hava sinemasına yoğun ilgi

Tarsuslu sinemaseverleri, Türk sinemasının unutulmaz filmleriyle buluşturan ’Nostalji Sinema Günleri’ başladı.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:11
Tarsus’ta açık hava sinemasına yoğun ilgi

Tarsuslu sinemaseverleri, Türk sinemasının unutulmaz filmleriyle buluşturan ’Nostalji Sinema Günleri’ başladı. Kültürel projeler kapsamında 1 ay sürecek olan açık hava sineması, haftanın her günü ayrı bir mahallede devam edecek.


Tarsus Belediyesi sıcak geçen yaz mevsiminde mahalle sakinlerine nostalji tadında keyifli akşamlar yaşatmak adına sinema sanatını salonlardan açık havaya taşıyan ’Nostalji Sinema Günleri’ etkinliği düzenledi. 26 Temmuz’a kadar sürecek etkinliğin ilkine Kızılmurat Mahallesi ev sahipliği yaparken, yazlık sinema açılışı ilk olarak‘Vizontele’ filmi ile başladı. Açık hava sinemasına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, perdeden yansıyan görüntü ve replikler eşliğinde kahkahalar attı. Aileleri ile film izlemeye gelen izleyiciler, organizasyondan son derece memnun olduklarını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:11
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