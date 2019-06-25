Tarsus Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas tercih Üniversite sınavına giren adaylar 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih maratonu için kolları sıvayacak. 2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversiteye girmeye hak kazanan adaylar ÖSYM YKS tercih kılavuzu yardımıyla üniversite YKS puanlarına göre tercihlerini yapacak. Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksekokulu taban puanları, Tarsus Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık taban puanları, Tarsus Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı taban puanları, Tarsus Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı taban puanları, Tarsus Üniversitesi Grafik Tasarımı taban puanları, Tarsus Üniversitesi Lojistik taban puanları, Tarsus Üniversitesi Moda Tasarımı taban puanları, Tarsus Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları taban puanları, Tarsus Üniversitesi Pazarlama taban puanları, Tarsus Üniversitesi Tekstil Teknolojisi taban puanları, Tarsus Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu taban puanları, Tarsus Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği taban puanları başarı sıralaması ve kontenjanları ÖSYM tercih kılavuzu.

Üniversite sınavına giren adaylar 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih maratonu için kolları sıvayacak. 2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversiteye girmeye hak kazanan adaylar ÖSYM YKS tercih kılavuzu yardımıyla üniversite YKS puanlarına göre tercihlerini yapacak. Kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Üniversite sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz üniversitelerin de taban puanları, başarı sıralaması ile kontenjanları araştırılmaya başlanacak. Araştırılması beklenen üniversitelerin başında da Turgut Özal Üniversitesi var. Malatya Turgut Özal Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas, Turgut Özal Üniversitesi taban puanları, başarı sırası, kontenjanları. Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksekokulu taban puanları Tarsus Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık taban puanları Tarsus Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı taban puanları Tarsus Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı taban puanları Tarsus Üniversitesi Grafik Tasarımı taban puanları Tarsus Üniversitesi Lojistik taban puanları Tarsus Üniversitesi Moda Tasarımı taban puanları Tarsus Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları taban puanları Tarsus Üniversitesi Pazarlama taban puanları Tarsus Üniversitesi Tekstil Teknolojisi taban puanları Tarsus Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu taban puanları Tarsus Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği taban puanları Tarsus Üniversitesi taban puanları YÖK atlas için tıklayınız

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