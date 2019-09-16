Tarsus Kaleburcu Deresi temizleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ ekiplerinin, tabanında bir metreye yakın çamur, balçık ve mil biriken, içerisinden otlar ve ağaçlar çıkan Tarsus Kaleburcu Deresini temizleme çalışmaları sürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü’ne bağlı MESKİ ekipleri, yaz aylarında başlattıkları dere ıslah ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Tarsus kent merkezinden kuzey-güney istikametinde geçen Kaleburcu Deresinin Ergenekon Mahallesi ve Yeni Mahalle bölümlerinin ardından Mithat Paşa Mahallesindeki Akbal Okulu yanından geçen bölümü de temizlenmeye başlandı.

Yağmur sularının taşıdığı balçık ve evsel çöplerin oluşturduğu yığınlar nedeniyle bazı noktalarında tıkanmalar oluşan derenin içerisine indirilen iş makineleri ile tüm birikintiler kaldırılıyor. İş makinelerinin giremediği noktalarda ise belediye çalışanları beden gücüyle balçıkları temizliyor. Ekiplerin bir bölümü de dere kenarında bulunan otları kesiyor, suyun akışını engelleyecek tüm pislikleri kamyonlara doldurarak, kaldırıyor ve atıklar kent dışına taşınıyor.

Ekiplerin temizlik çalışmalarıyla haşerelerin üremeleri de engelleniyor. Islah çalışmalarının tamamlandığı noktalarda, itfaiye araçlarıyla yıkama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ağır iş makinelerinin de kullanıldığı çalışmalarda, dere içerisinde şişeden plastik kaplara, evsel atıklardan inşaat atıklarına kadar pek çok atığın çıktığı görüldü. Çalışmalar kapsamında derenin Mavi Bulvar ile Gazi Paşa Bulvarına paralel olarak giden bölümü de kapsamlı şekilde temizlenecek.