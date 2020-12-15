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Spor Tarsus İdman Yurdu maçı öncesi Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması: Pozitif çıktı
Spor

Tarsus İdman Yurdu maçı öncesi Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması: Pozitif çıktı

Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu maçı öncesi yapılan koronavirus testlerinde bir futbolcunun koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 18:12:00 -
Tarsus İdman Yurdu maçı öncesi Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması: Pozitif çıktı

Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu maçı öncesi 1 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig'de koronavirüs vakaları birçok kulüpte yaşanırken Beşiktaş ise bu konudan oldukça muzdarip.

Siyah-beyazlılarda her hafta en az 1 futbolcu koronavirüse yakalanırken rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre korona vakalarının yaşanması ise hem teknik ekibi hem de taraftarları kara kara düşündürüyor.

"İzolasyon süreci başladı"

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol Takımımızın, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda, 17 Aralık Perşembe günü Vodafone Park’ta Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza Covid-19 PCR testi yapılmıştır. Uygulanan Covid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."

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