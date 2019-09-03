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Tarsus Hayvan Parkı’nda yangın tatbikatı

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince, Tarsus Hayvan Parkı’nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

03 Eylül 2019 Salı 10:56
Tarsus Hayvan Parkı’nda yangın tatbikatı

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince, Tarsus Hayvan Parkı’nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.


Çukurova Bölgesi’nin tek hayvan parkına sahip olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, parkta yer alan hayvanların can güvenliği için gerekli önlemleri alıyor. Yıl boyu ailelerin ve çocukların uğrak yeri olan hayvan parkında, olası yangınlara anında müdahale edebilmek adına çalışan personele yangın eğitimi verildi.


Bu kapsamda, Tarsus İtfaiye Grup Amirliği’nde görevli itfaiye eğitmeni tarafından,parkta yer alan hayvanların bakımından sorumlu personele muhtemel bir yangındurumuna ve sonrasına hazırlanmak amacıyla yangın tatbikatı yaptırıldı. Tatbikatkapsamında personele teorik ve pratik bilgiler verilirken, yangında ve sonrasındayapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi.


“Tarsus genelinde yangınlar yüzde 40 azaldı”


Tarsus İtfaiye Grup Amirliği’nde görevli itfaiye eğitmeni Kenan Çelik, VeterinerHizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın talebi üzerine olası yangınlar konusunda rutinbilgilendirme eğitimi yaptıklarını belirterek, "Sonrasında eğitimleri pekiştirmeamacıyla tatbikat düzenledik. Personelimiz aslında bu konulara hakim. Ama bueğitimleri yılda bir kez tekrarlıyoruz” dedi.


Tarsus Hayvan Parkı’nda daha önce yangın çıktığını, ancak bilgili personelsayesinde büyümeden söndürüldüğünü kaydeden Çelik, “Daha önce trafolardankaynaklı C sınıfı bir yangın söz konusu olmuştu. Personelimiz bilgili olduğu içinkarbondioksit tüpüyle müdahale ederek yangını söndürmüştü. Bu eğitimleri yıldabir tekrarlıyoruz. Yangınları en aza indiriyoruz. Okullarda, işyerlerinde, fabrikalardada eğitim veriyoruz. Verdiğimiz eğitimler sonucunda 2018 yılında yangınoranlarının Tarsus bölgesinde yüzde 40 azaldığını gördük. Araçlarımız yangınamüdahale için daha az çıkıyor. Genelde çıkış amacımız hasar tespit için oluyor”ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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