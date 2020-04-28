  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tarsus Belediyesi, çiftçilerden aldığı mahsulleri ücretsiz dağıtıyor

Korona virüs (Covid 19) salgını nedeniyle sıkıntılı günler geçiren çiftçilerin mahsullerini satın alan Tarsus Belediyesi, ilçede ihtiyacı olan vatandaşlara poşetleyip, dağıtıyor.

2020-04-28 13:51:38 -
Tarsus Belediyesi, çiftçilerden aldığı mahsulleri ücretsiz dağıtıyor

Korona virüs (Covid 19) salgını nedeniyle sıkıntılı günler geçiren çiftçilerin mahsullerini satın alan Tarsus Belediyesi, ilçede ihtiyacı olan vatandaşlara poşetleyip, dağıtıyor.


Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, milli dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneğini ilçede halkla bütünleşerek gözler önüne serdiklerini ifade ederek, "Milletçe el ele vererek bu sıkıntılı günleri geride bırakacağımıza olan inancımızla birlikte gece gündüz demeden çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar esnasında emek veren özveriyle görevini yapan tüm çalışanlarımıza ve bize destek veren hayırseverlere teşekkürlerimi sunuyorum. Yaptığımız bu hizmetler ve çalışmalar karşılığında vatandaşlarımızın Allah razı olsun sözü bile bizi mutlu etmeye yetiyor" dedi.


Bugüne kadar birçok mahallede gerçekleştirdikleri dağıtımları Yenimahalle’de de vatandaşlarla bütünleşerek sürdürdüklerini söyleyen Bozdoğan, "Geçirdiğimiz bu zor günlerde, toprakla tohumu buluşturan çiftçilerimizin ellerinde kalan mahsulleri alarak, Yeni Mahallemizde halkımızla buluşturduk. Bugünler de geçecek. Birbirimize destek oldukça, sorunlar aşılacak. Çiftçilerimizin bin bir emekle ürettikleri ürünlerini satın alarak, diğer mahallelerimizde bulunan vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı